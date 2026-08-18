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Cartas

Una opinión sobre Colombia

Carta de Lector

Por Carta de lector

Juan Carlos Malgesini
DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

He seguido la trayectoria del gobierno de Gustavo Petro y también el controvertido proceso electoral en Colombia. Por eso me llamó la atención la presencia, en primera fila, del canciller de Israel y del presidente argentino Javier Milei en la ceremonia de asunción del presidente Abelardo de la Espriella mientras estuvieron ausentes los mandatarios de Brasil, México y varios países de la Unión Europea.


También resulta llamativa la presencia del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien, pese a encontrarse procesado, fue especialmente reconocido durante los discursos oficiales.
Estos episodios invitan a reflexionar sobre la coherencia de ciertos criterios políticos y diplomáticos.

En definitiva, cuando se trata de cuestionar o distinguir a dirigentes, sería deseable que las reglas fueran las mismas para todos, más allá de sus posiciones políticas.


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Juan Carlos Malgesini
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