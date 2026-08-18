Una opinión sobre Colombia

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

He seguido la trayectoria del gobierno de Gustavo Petro y también el controvertido proceso electoral en Colombia. Por eso me llamó la atención la presencia, en primera fila, del canciller de Israel y del presidente argentino Javier Milei en la ceremonia de asunción del presidente Abelardo de la Espriella mientras estuvieron ausentes los mandatarios de Brasil, México y varios países de la Unión Europea.



También resulta llamativa la presencia del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien, pese a encontrarse procesado, fue especialmente reconocido durante los discursos oficiales.

Estos episodios invitan a reflexionar sobre la coherencia de ciertos criterios políticos y diplomáticos.

En definitiva, cuando se trata de cuestionar o distinguir a dirigentes, sería deseable que las reglas fueran las mismas para todos, más allá de sus posiciones políticas.

