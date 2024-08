Unidos o dominados

Jorge L Fernández Avello, DNI: 12.862.056

Simón Bolívar hablaba de la Patria Grande, y decía, “en el norte se esta armando Estados Unidos de Norte América, porque no armar, Estados Unidos de Sudamérica..”…

No solo tenía razón, sino que no armar esta nueva nación mundial, nos trajo aparejado una conquista que hasta el día de hoy, se aprovecha de aquel acto fallido ¡para dividirnos como naciones diferentes!

Imaginemos los avances científicos de Estados Unidos de Sudamérica, o el intercambio cultural y económico, el tráfico libre de mercaderías por todo el continente, la fabricación conjunta de nuestras necesidades industriales, la agricultura compartida, tanta cantidad de riquezas que sería imposible concebir el hambre y la desocupación de nuestros países, una sola moneda y plan económico que nos rija a todos para terminar con la dependencia…! Si quieren algo muy visceral de nuestros países imaginemos al “seleccionado de Fútbol de los Estados Unidos de Sudamérica”, o los atletas, sus científicos, sus profesionales y obreros. Y para los belicistas, imaginen las fuerzas armadas de semejante continente. ¿Quées lo que no prodríamos hacer?

Claramente separarnos en Naciones diferentes ha dado los resultados concebidos por quienes alentaron estas separaciones. Xenofobia, racismo, dominios territoriales y económicos, pobreza estructural. Sin embargo se pueden observar en el tiempo que muchas corrientes de pensamientos político y social han intentado llevar adelante la unificación Sudamericana, inclusive en 2004 nueve países latinoamericanos firmaron un acuerdo de integración y según el acuerdo firmado el 18 de octubre de 2004, por los cancilleres de los nueve países en Montevideo, Uruguay, los cuatro miembros del Mercosur y los cinco miembros de la Comunidad Andina de Naciones acordaron unir los dos bloques económicos en un área de libre comercio común.

No se si estaremos a tiempo de recuperar la gesta bolivariana y sus ideales, máxime con el avance de gobiernos cipayos, pero se me ocurre que tal vez es hora de proponer lo que el primer mundo “civilizado” y el poder dominante no quiere siquiera que se mencione.

Hemos perdido más de 240 años y creo que ya es hora ¡Estados Unidos de Sudamérica es posible!

