Cinthia Fernández, contra Yanina Latorre: ‘Es clasista y no se banca el vuelto’

Cinthia Fernández calificó como “clasista” a Yanina Latorre quien sostuvo que la mediática realiza sus estudios universitarios “por canje” y por eso la tildó de ser parte del “fondo de olla” y además apuntó fuerte contra su pareja, Roberto Castillo, que enfrenta una denuncia por presunta violencia contra su ex mujer.

Cinthia Fernández vs. Yanina Latorre por canjes, agravios y denuncias

Un enfrentamiento que, según Fernández, lleva algunos meses resurgió fuertemente y tras agravios e insultos, Latorre señaló que le tiene aprecio a la bailarina. Por su parte, Cinthia inició: “Cuando le contestas a Yanina, ella -considera- que una quiere llegar a tres portales”.

“Somos parte del mismo medio. Es una persona que hace meses me vengo aguantando y fumando que me bardea. No entiendo la obsesión y el encaje que se agarró conmigo. Esto viene desde diciembre del año pasado y se encajeta con alguien sin motivo. Le respondí y me parece que no se banca el vuelto”, continuó Fernández.

Asimismo, la mediática se refirió a los dichos de la panelista: “Dijo que soy una hija de puta con mucha vehemencia. ‘Ésta que es una hija de puta, que estudia por canje, qué papelón, de cuarta, fondo de olla’. Todos los términos clasistas que ella usa”.

“Es lo mismo que yo diga, que porque vos le pagás la facultad a tu hija, que me encantaría el día de mañana poder hacerlo y más a una facultad como la que va Lola -hija de Latorre-, sería igual que yo considere que Lola es una de mamá y no lo es Lola labura, estudia, tiene su plata, me parece que es todo lo que una quiere de un hijo como mamá”, añadió.

“Vos te querés meter con todo el mundo y cuando uno te responde, es porque querés pegar tres portales. No es lo que quiero. Dejame en mi casa, no me pregunten y no me bardees. Si vos me bardeas, creo que estoy habilitada a contestarte”, cerró la bailarina al respecto.

En otro órden de cosas, enfatizó sobre el programa en el que trabaja Latorre y en el que ella misma fue parte de las “angelitas”: “Hay ciertas cosas de LAM que cuando me fui, no me gustaron, pero no es hablar mal del programa”.

Pero la panelista no se quedó en silencio y respondió: “Se nota que estudia de canje, no debe ni leer y agradecé el chivo. Vuelvo a decirte Cinthita, por si no entendés lo que digo, me parece poco serio para vos y para un establecimiento educativo, que sea de canje”.

“Anda, estudia y pagá o pedí una beca y no arrobes a la universidad. Es un pensamiento de una persona que estudió, fue a la facultad y me recibí. Hay becas, hay un montón de maneras. Se nota que no estudias mucho porque en vez de decir ‘vehemencia’ decís ‘(SIC) veheencia’”, continuó Yanina.

En esta línea, justificó sus dichos: “Cuando me divierto, me digo a mí misma ‘fondo de olla’, ‘concha secha’ o ‘vieja menopausia’. No da ni que te lo explique porque perdés el humor cuando te enamorás de tipos como este. Te pasó con todas tus parejas”.

“No estoy encajetada u obsesionada con vos. Cuando aparecés, me preguntan y contesto. No estás en mi radar, me chupas tres huevos”, refutó la panelista que, a continuación, dejó sin palabras a más de uno.

A pesar de todo, sostuvo: “A ella la quiero, le tengo cierto aprecio. A Castillo (…) no me gustan los maltratadores, los tipos que ejercen violencia psicológica sobre las mujeres. Entiendo que la ex mujer le debe haber dicho ‘puta’ y ‘gato’ a Cinthia, eso es otra discusión”.

“Pero, lo anterior no invalida el video que vimos y escuchamos todos de un tipo alcoholizado que maltrataba e insultaba a una mujer de una manera nefasta. Un tipo que hace eso, es un hijo de puta, violento y cagón”, terminó Latorre contra Castillo.