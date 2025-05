Teatro | Dos mujeres vuelven por su «penúltima oportunidad»

Marta y Juana son dos ¿amigas? que viven en un pequeño pueblo. Han pasado toda su vida compitiendo entre sí por todo: novios, ropa, trabajo… Y ahora, ya en otro plano ya no de este mundo, siguen esa guerra absurda en la búsqueda de un novio compartido. ¿El amor que conduce a la muerte es amor?, se preguntarán ellas en medio de su viaje.



¿Existen dolores que perduran más allá de la muerte? Sí. ¿Hay batallas, rencores e inseguridades que perduran hasta que los cuerpos sean enterrados y los espíritus viajen y reposen en el “más allá”? También. De mucho de estos dolores, batallas, rencores e inseguridades está hecha “La penúltima oportunidad”,

La idea de hacer esta obra de Rafael Bruza surgió por las ganas que tenían Silvana Feliziani y Laura Sarmiento de compartir nuevamente el escenario. Una vez elegido el texto para ese reencuentro escénico, convocaron a Dardo Sánchez para que se hiciera cargo de la dirección.



Empezaron los ensayos en el 2019 con perspectivas de estrenar hacia fines de ese año, pero ocurrieron cosas por las que tuvieron que posponer. Luego, en 2020, cuando estaban a punto de estrenar… vino la pandemia. Tuvieron que esperar poco más de un año para llevarla por primera vez a escena y vaya si valió la pena.



Estrenada finalmente el sábado ocho de mayo de 2021, en Ámibto Histrión, la obra llenó sala esa noche y las otras treinta y pico (Dardo Sánchez no lo recuerdo con precisión) de noches en las que se presentó desde entonces. A esa lista habrá que agregar la de este sábado, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005, Neuquén). Pero no será la única función. Los próximos dos sábados, 17 y 24 de mayo, regresarán a La Caja Mágica de Cipolletti.



¿Por qué vuelve “La penúltima oportunidad”? Porque, al igual que en 2019, por las ganas de Silvana Feliziani y Laura Sarmiento de seguir compartiendo escenario con esta obra de Rafael Bruza y de ser dirigidas por Dardo Sánchez.



También porque la obra fue un éxito cada vez que subió a escena y porque retomar personajes y circunstancias escénicas después de un tiempo es todo un desafío y porque, como bien sabemos, el público se renueva. Pero, ¿qué pasa con ellos, las actrices y el director, qué pasa con la obra? También lo sabemos: nunca es la misma.



“Las obras de teatro siempre están vivas, están latiendo y están sujetas a que, así como nosotros, quienes como actores, actrices, vamos cambiando, vamos modificándonos, también eso influye después en las obras, en la actuación, en cómo la ves. No es lo mismo, que una película o un video que está ahí y quedó, inmodificable”, dice Dardo Sánchez, en un diálogo con Río Negro, ante el inminente regreso de la obra.

El texto siempre está sujeto a revisión, sostiene el director.

“A veces decimos ‘che, esta parte nunca me cerró del todo, a ver, busquemos’, y le encontrás una vueltita de tuerca a una escena, a un diálogo que no estaba del todo bien, pero que funcionaba. O algo que estaba bien, pero que ahora no, entonces el desafío siempre es ese cuando retomas una obra, un texto, reencontrarte con ese trabajo, con ese texto, refrescarlo, hacer que siga vivo, que esté ahí latiendo como si fuera la primera vez y redescubriéndolo, porque aunque uno cree que ya está todo, de pronto hay algo que dice mirá, no me había dado cuenta de esto, que se podía hacer así, que se podía cambiar, un tono, una forma de mirada, un movimiento de la actriz. Siempre hay una manera de refrescarlo y de que no te parezca que es algo que ya está, que no te produce nada más”.



“Así es que en ese trabajo estamos ahora, volviendo a ensayar y revisando cosas, por qué hacíamos esto, por qué pusimos esto y no pusimos lo otro, encontrándole nuevos recursos y nuevas trampitas y cositas al texto, al diálogo, a los diálogos”, resume.

«La penúltima oportunidad»: ficha técnica y funciones

Autor: Rafael Bruza.

Dirección: Dardo Sánchez

Actúan: Laura Sarmiento Silvana Feliziani

Escenografía e Iluminación: Bárbara Treves

Idea y realización de muñecos: Adriana Iglesias

Lugar: Casino Magic Neuquén (Planas 4005 )

Fecha: este viernes, a las 21. Entradas en Casino Mágic y por entradauno.com. Además, los sábados 17 y 24 en La Caja Mágica, de Cipolletti