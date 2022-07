Viajes de fin de curso gratis

Humberto Guglielmin, DNI 10.401.180

BAHÍA BLANCA

Días atrás se publicaron las instrucciones para apuntarse a los viajes gratuitos de fin de curso a los egresados bonaerenses. Los estudiantes tanto de escuelas públicas como privadas que terminan su secundario, por decisión del gobierno de Kicillof podrán disfrutar de 4 días con 3 noches, en hoteles de 3 estrellas o más, buen colectivo, 4 comidas diarias incluidas las bebidas, 2 excursiones diarias, una actividad nocturna bailable o recreativa, seguro médico y de asistencia al viajero. No pagarán nada por diverso que sea el destino que el alumno elija.

El Ministro de Producción Augusto Costa justifica el monumental y desconocido costo que provocará este proyecto afirmando que “le estamos dando la oportunidad a miles de pibas y pibes que por cuestiones económicas no lo pueden realizar, de llevar adelante su viaje de fin de curso y en muchas ocasiones de conocer por primera vez distintas localidades de la provincia”. Esta afirmación es falsa. No busca gratificar a los pobres porque si bien muchos de ellos serán beneficiados, la mayoría de ellos está excluida porque no termina el primario y son pocos los que terminan el secundario. Al no ser excluyente, también se inscriben los jóvenes que podrían pagárselo, por lo tanto el objetivo no son los pobres. El verdadero objetivo es electoralista y demagógico: votan el año próximo.

No se debería tolerar que un partido, aprovechando una mayoría circunstancial disponga de los dineros públicos con fines electoralistas. Estos viajes son una forma más de saqueo al bolsillo de los 17 millones de empobrecidos bonaerenses y una burla a los más necesitados. No son ni necesarios ni convenientes y resultan ofensivos a los necesitados.