Viedmense destaca en judo

El judoca viedmense Juan Manuel Vallejos tuvo una destacada actuación y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento) 2025 desarrollados en la ciudad de Rosario de Santa Fe el 10 de septiembre pasado.

Esta competencia reservada para los 8 mejores judocas del ranking argentino en cada categoría fue organizada por el comité Olímpico Argentino y es la previa a la realización el año que viene de los Juegos Odesur en la misma ciudad.

Juan Manuel Vallejos lucha en la categoría Senior en la división menos de 100 kg. Comenzó ganando el primer combate ante el representante de la Provincia de Buenos Aires Diego Duarte por Ipon (10 puntos). En el segundo combate por las semifinales pierde ante el actual número uno de la categoría Ivo Dargoltz de Santa Fe. En el combate por el bronce Vallejos se impone nuevamente por Ipon en el minuto 5’ del Golden Score ( tiempo extra para desempate) ante otro representante de de Santa Fe, Gustavo Carrizo.

Este combate final por el bronce fue el más largo del torneo redondeando un total de 9 minutos de combate, 4 minutos del tiempo regular mas 5 minutos de Golden score.

Juan Manuel es nacido en Viedma. Comenzó la práctica deportiva a los 7 años y hasta los 17 años tuvo su desarrollo en Viedma. Posteriormente ya radicado en la ciudad de Buenos Aires se graduó de la carrera de Contador Público.

Familia Vallejos