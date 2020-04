Catriel niega circulación comunitaria

La intendenta de Catriel, Viviana Germanier, cuestionó la decisión de Nación de incluir a la ciudad petrolera dentro de las localidades con circulación comunitaria de coronavirus.

“Creemos que es injusto, esto no salió de provincia fue una decisión de Nación que no sabemos porqué, no deben saber ni dónde está Catriel”, indicó la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.



Agregó que :“La doctora -Mercedes- Iberó dijo que no sabía porqué Nación lo había puesto a Catriel”, agregó la jefa comunal en referencia a la responsable de la secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de Río Negro.

Iberó es quien diariamente se encarga de emitir los partes en torno al corononavirus en Río Negro.



En Catriel se registraron tres casos positivos, hace casi dos semanas que no presentan sospechosos y dos pacientes ya tienen el alta.



El ministerio de Salud espera el resultado de un nuevo testeo para confirmar que la tercera paciente también está curada.

“Para nosotros es injusto. No entendemos porqué nos ponen en ese lugar cuando solo tenemos un caso activo. Ni siquiera deben saber dónde estamos, qué es Catriel”, deslizó la exdiputada provincial.



El primer caso positivo en Catriel se dio el 5 de abril. Se trató de una paciente de 65 años que ingresó a la clínica Perón por un cuadro renal, estuvo varios días internada y al regresar a su casa comenzó con síntomas que encuadraban en un caso de coronavirus, se analizó y dio positivo.



Al día siguiente se confirmó el segundo caso, una mujer que había estado internada en el mismo sanatorio pero que por sus propios medios fue a Cipolletti, donde le realizaron el testeo y también dio positivo.

El tercer caso, un par de días después, una agente sanitario del mismo centro de salud. Si bien se desconoce cuál es el paciente cero no hubo brote epidemiológico en la localidad.



Catriel es la ciudad con menos contagios dentro de la lista que Nación publicó sobre los centros urbanos con circulación comunitaria, entre ellos Bariloche, Choele Choel y Cipolletti.