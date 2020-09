Checo Pérez no está convencido de las propuestas que recibió para seguir en la Fórmula 1. Gentileza.

Unas semanas después de que se anunció la separación de Sergio Checo Pérez y Racing Point al final del Mundial de Fórmula 1, el propio piloto explicó que las opciones más realistas no lo convencen por el momento, aunque reconoció que quiere mantener su lugar en la categoría.

No hay muchos lugares libres para el próximo Mundial, porque sólo Alfa Romeo y Haas son los equipos que todavía no definieron los pilotos, aunque eso no significa que Pérez pueda elegir a uno de estos equipos para seguir en la categoría.

Cuando Pérez y Racing Point decidieron seguir por caminos diferentes, la situación tenía una similitud con la que vivió el mismo piloto 2013 cuando McLaren anunció que lo reemplazarían con Kevin Magnussen. Ambos movimientos se dieron en el instante en que pocas butacas libres.

En aquel entonces Force India, que fue su equipo durante parte de su trayectoria en la Fórmula 1, parecía una opción poco atractiva porque era un de media tabla que asemejaba el nivel de Sauber.

Con Force India, Checo Pérez consiguió cinco de sus ocho podios que tiene en su historia dentro de la máxima categoría.

“Hay conversaciones, pero no tengo un contrato”, agregó Pérez antes de mencionar que las opciones más viables disponibles por el momento parecen no cumplir con sus requisitos.

“Necesito un proyecto que me motive a entrenar, a levantarme por las mañanas, a viajar por todo el mundo. Un proyecto que tenga futuro”, aseguróCheco.

Si bien los dos equipos apoyados por Ferrari parecen los únicos caminos, en la práctica hay un asiento disponible en Mercedes, sólo renovóValtteri Bottas, y otro en Red Bull, que tiene a Max Verstappen.

Sergio Checo Pérez está cumpliendo las últimas pruebas en Racing Point. Gentileza.

Se sabe que Lewis Hamilton pretende seguir en Mercedes por lo que esa opción parece casi cerrada para Pérez. La situación podría ser un poco diferente con el equipo austriaco donde a pesar de que Alexander Albon luce como prioritario, su director Christian Horner no cerró del todo la puerta a un cambio.