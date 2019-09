Chelsea-Liverpool, el plato fuerte del domingo

Orgulloso de este gran equipo y muy contento por anotar mi gol número 100 en el Etihad. Y felicitaciones @BernardoCSilva por el hat-trick//Proud of this team and very happy for scoring my 100th goal at Etihad. And grats, @BernardoCSilva for the hat-trick 🤟🏽 pic.twitter.com/pOqWSTNLRc