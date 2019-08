Chicos, perros y parásitos internos: puntos críticos de la convivencia

Perros y niños es la fórmula ideal, pero si a ellos se le suman los parásitos habrá que tomar precauciones. La médica veterinaria Belén Villar, repasa los puntos críticos a los que se debe prestar atención para cuidar la salud de quienes más queremos.

* Mantené a tu perro desparasitado internamente. Los perros pueden “levantar” parásitos desde el suelo o alimentos contaminados con huevos y/o larvas de parásitos. Una forma de prevenir las parasitosis más frecuentes es desparasitando internamente a tu mascota todos los meses, a fin de cortar el ciclo de cualquier parásito que se quiera “instalar” en ella. Si no has tomado la precaución anterior, y a fin de reducir las posibilidades de transmisión de enfermedades, no permitas que tu perro duerma en la cama de los chicos ni cualquier demostración excesiva de cariño (¡los lengüetazos!)… Sabemos que evitar eso a veces es imposible, por ello te recomendamos no saltearte el primer paso.

* Tratá de recolectar la materia fecal lo más pronto posible. En la medida que pasan las horas, los huevos que salen con la materia fecal se vuelven “infestantes”, eso quiere decir que están listos para atacar y representan una fuente de contagio para las mascotas y las personas. ¨Si hay un lugar específico con tierra o arena donde tu mascota hace sus necesidades, intentá que los chicos no frecuenten esa zona o al menos que no jueguen con esa tierra¨, remarca Villar.

* Evitar alimentar al perro con carnes crudas o mal cocidas, ya que pueden contener quistes de parásitos.

* No permitas que tu hijo/a o tu mascota jueguen con tu calzado. Es muy común que los niños y en especial los cachorros, adoren jugar con las zapatillas, zapatos y sandalias. Más allá de que puedan romperlos, este punto resulta crítico ya que somos nosotros los que, por medio del calzado podemos “importar” huevos o larvas de parásitos al hogar y, por ello, cuanto menos estén a su alcance, mejor.

* Evita que los niños tomen agua del bebedero de la mascota o coman de su plato. Sí, suena insólito para nosotros, pero para ellos no lo es ¿qué chico/a no comparte todo con su mejor amigo?

* Mantén a tu perro libre de parásitos externos. Algunos de ellos, como las pulgas, además de alimentarse de la mascota, transmiten parásitos internos que no sólo afectan a los perros y gatos, sino potencialmente a los niños. ¨Por ello, una desparasitación integrada contra pulgas, garrapatas, gusanos redondos y planos, es lo ideal¨, recomienda la profesional.

* Asegúrate siempre de que los niños se laven las manos luego de jugar con su mascota, con tierra o arena. Dorso y palma de cada manito y también debajo de las uñas. La higiene es clave para prevenir cualquier enfermedad.

* Promueve aquellas conductas que faciliten una convivencia armoniosa. Es importante que, estos amigos inseparables, aprendan a jugar sin lastimarse y a respetar sus espacios mutuamente. Tu supervisión e intervención oportuna es fundamental para lograr que ese, sea un amor para toda la vida.

* Recordá siempre consultar en tu veterinaria de confianza para tener el plan sanitario de tu mascota siempre al día.