Chocó contra un caballo mientras iba por la Ruta 17, cerca de Huincul

El conductor de una camioneta que circulaba por la Ruta Provincial Nº 17 en sentido a Añelo, chocó contra un caballo, a unos 30 kilómetros de Plaza Huincul. Los ocupantes no sufrieron heridas de gravedad.

El episodio ocurrió el miércoles por la noche, en inmediaciones del paraje denominado Barda González, en la ruta provincial. La camioneta se desplazaba por el lugar cuando, de pronto, un caballo intentó cruzarse la cinta asfáltica.

A pesar del intento de esquivar el animal, no pudo hacer nada para no impactarlo. La colisión provocó lesiones aunque no graves en los ocupantes.

Hasta el lugar arribó el personal policial de la División Tránsito de Plaza Huincul, los bomberos voluntarios huinculenses que colaboraron en el sector y una ambulancia para asistir a las personas.

La circulación vehicular no se vio interrumpida.