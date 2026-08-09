De Villa El Chocón al MIT: el neuquino que usó la tecnología para cambiar el envío de dinero en el mundo

La Patagonia no solo es tierra de paisajes increíbles, sino también la cuna de grandes historias de superación tecnológica. En Villa El Chocón, Neuquén, nació Sergio Saravia, un emprendedor que transformó la forma de enviar dinero en el mundo.

Es hijo de inmigrantes bolivianos y creció viendo el esfuerzo que implicaba para los trabajadores ayudar a sus familias. Su padre debía viajar 88 kilómetros desde Villa El Chocón hasta Neuquén capital para poder enviar dinero a Bolivia. Esa fuerte vivencia lo marcó profundamente y se convirtió en el motor de su gran sueño.

Tras construir una exitosa carrera corporativa, Saravia decidió patear el tablero para buscar una solución con un verdadero impacto social.

Estudió administración de empresas en la Universidad Nacional de La Plata y luego hizo una maestría en finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella. Se perfeccionó aún más en la Escuela de Negocios IAE de la Universidad Austral y luego viajó a Estados Unidos para hacer la maestría de negocios en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). En esa institución potenció su visión global y entendió que la tecnología debía estar al servicio de la gente.

Con esa premisa, Saravia y dos socios fundaron Remitee, una innovadora plataforma digital que hizo mucho más simples los pagos internacionales. “Nuestra plataforma se desarrolló desde la perspectiva que la tecnología debe favorecer la inclusión”, acotó Saravia en diálogo con Diario RIO NEGRO.

La plataforma desarrollada sirve para bancos, billeteras digitales y comercios minoristas.

Su gran aporte tecnológico fue crear un sistema ágil y económico que eliminó la burocracia de los envíos tradicionales. Para Saravia, “nunca hay que dejar de aprender”. La misión de su empresa es derribar las fronteras económicas y que más gente pueda acceder a servicios financieros.

“El año pasado nuestra empresa recibió una inversión de 20 millones de dólares para expandirse. En la actualidad operamos con más de 70 instituciones bancarias, billeteras digitales y comercios minoristas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa y apuntamos a crecer 10 veces en los próximos años”, afirmó.

Gracias a este recorrido inspirador, Saravia regresará a su provincia natal para compartir su valiosa experiencia con nuevos creadores. Será uno de los oradores principales de la Experiencia Endeavor Patagonia en la ciudad de Neuquén.

Se tratará de un punto de encuentro clave pensado para personas interesadas en la innovación, el conocimiento y el desarrollo. Los asistentes podrán escuchar historias reales, recibir valiosas mentorías de expertos y potenciar al máximo sus ideas de negocios. Será el próximo jueves 20 de agosto y comenzará a las 14:30 horas en el Centro de Convenciones Domuyo.