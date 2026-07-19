Cómo funciona el invento patagónico que enciende la iluminación pública solo cuando alguien la pide

Científicos y estudiantes de la Patagonia crearon un sistema de luz único. La tecnología patentada enciende las luminarias solo cuando alguien la necesita

La Patagonia argentina volvió a poner a la ciencia local en el mapa mundial con un desarrollo que combina tecnología, participación comunitaria y cuidado ambiental.

Un equipo de investigadores y estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Río Negro y del Conicet patentó un sistema de iluminación pública que solo se activa cuando alguien lo necesita, sin antecedentes registrados en el mundo.

Obtuvieron el registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que confirmó la inexistencia de una tecnología similar a nivel global. “El dispositivo enciende las luminarias únicamente cuando una persona lo solicita desde su teléfono celular, lo que reduce el consumo eléctrico y la contaminación lumínica”, contó a Diario RÍO NEGRO el doctor en psicología Santiago Conti, coordinador de la iniciativa, docente de la UNRN e investigador del Conicet.

La historia detrás del invento arranca en el barrio Villa Los Coihues, ubicado junto al Lago Gutiérrez, en Bariloche, donde durante años convivieron dos posturas opuestas: quienes exigían más iluminación por seguridad y quienes defendían la oscuridad para proteger la fauna nocturna y el cielo estrellado. En una asamblea de 2014, más de 120 vecinos resolvieron buscar una tercera vía: una «iluminación respetuosa» que respondiera a ambas necesidades.

Bluetooth y una app

Ese desafío vecinal llegó a la asignatura «Ciencia, ética e intervención socioproductiva y ambiental» de la UNRN, una materia interdisciplinaria con estudiantes de ingenierías Ambiental, Electrónica, en Telecomunicaciones y Computación, junto con la Licenciatura en Economía. Bajo la coordinación del docente e investigador Santiago Conti, el equipo diseñó los primeros prototipos con conexión Wi-Fi, que luego un grupo de estudiantes perfeccionó hasta llegar al dispositivo final, basado en balizas y comunicación Bluetooth.

El sistema funciona con una aplicación móvil: al activarla, el teléfono emite una señal que las luminarias detectan y encienden durante el trayecto, generando una «estela» de luz a medida que la persona avanza. A diferencia de los sensores de movimiento, el mecanismo no reacciona ante animales ni movimientos circunstanciales, lo que elimina encendidos innecesarios y optimiza el consumo energético.

Científicos y estudiantes de la Patagonia crearon un sistema de luz único. La tecnología patentada enciende las luminarias solo cuando alguien la necesita

De la universidad al barrio

En 2023 se instaló un prototipo de tres luminarias en Villa Los Coihues para evaluar el sistema en condiciones reales. Las encuestas a los vecinos validaron su funcionamiento, y ese mismo año arrancó el proceso de patentamiento, que culminó en 2026 con la concesión del registro ante el INPI.

Ismael Fernández y Sabina Buss, hoy graduados de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Ambiental respectivamente, participaron del diseño definitivo y del proceso de patentamiento. El doctor Contí, que forma parte del Instituto de Investigación en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCA – UNRN/CONICET), apuntó al potencial comercial del invento: los principales destinatarios serán municipios, cooperativas de servicios públicos y empresas del sector, con ventajas concretas en eficiencia energética respecto de los sistemas actuales.

«No se trata solamente de tener una buena idea, sino de comprender cómo una comunidad aborda una problemática y encontrar cuál puede ser el aporte de la universidad desde la tecnología y el conocimiento», afirmó.

Impacto ambiental y potencial de aplicación

La contaminación lumínica afecta la biodiversidad, altera ciclos naturales y deteriora la salud humana, una problemática que la comunidad científica estudia con creciente atención y que el sistema patentado apunta a reducir al activar la luz solo ante una demanda concreta.

María Emilia Gennaro, integrante de la Junta Vecinal de Los Coihues durante el desarrollo del proyecto, afirmó que la propuesta refleja una discusión que el barrio sostiene desde hace más de una década: «Seguimos promoviendo un uso inteligente de la iluminación exterior para favorecer el ahorro energético y reducir los impactos de la luz artificial sobre el ambiente nocturno».

Una iniciativa científica que combina la participación vecinal y el enfoque en el ahorro y cuidado ambiental

“El principal desafío técnico del sistema de iluminación fue desarrollar algo útil a partir de una demanda de una junta vecinal de un barrio”, contó Santiago Conti, licenciado y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires. El experto trabaja como investigador del Conicet, magíster en psicología comunitaria por la Universidad de Chile y diplomado en Desarrollo Local y Economía Social por FLACSO. “Fue importante ir validando el proyecto con los vecinos. Una clave también fue desarrollar”, agregó. Hicieron una prueba piloto con la participación de docentes, estudiantes y vecinos matriculados en electricidad y luego se realizó una evaluación cualitativa.

El investigador del Conicet y doctor en psicología Santiago Conti coordinó el equipo universitario que desarrolló esta innovadora tecnología lumínica.

El nuevo sistema realizado para Bariloche podría ser también útil en municipios y cooperativas de servicios públicos. “Está realizado con materiales de bajo costo y permite aprovechar mejor la iluminación. Desde nuestro enfoque puede favorecer articulaciones económicas próximas, el cuidado ambiental y el ahorro energético”, agregó.

Para el doctor Conti, otras localidades cercanas a las montañas podrían beneficiarse con el sistema. “Es probable que las localidades requieran iluminación permanente y otras no en distintas zonas”, comentó.