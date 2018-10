Analizan expropiar el predio de un colegio

El conflicto que atraviesa el colegio de Cipolletti Estación Limay desde que la propietaria del edificio les comunicó que no iba a alquilarles más se profundizó cuando el diálogo se cortó. Una de las alternativas que se analiza es la posibilidad de expropiar las tierras para que el colegio pueda adquirirlas o que lo haga el propio Estado. La otra, que las autoridades de la institución consigan alquilar en otro edificio como ocurría antes de funcionar en este lugar o construir en un predio que ya habían adquirido con anterioridad.

Ante la preocupación sobre el futuro de más de 700 alumnos, los padres se organizaron y enviaron una nota a gobierno para que intervenga. El intendente Aníbal Tortoriello fue claro: “La alternativa es que se pueda expropiar para no crear una situación de emergencia educativa”. En cuatro meses el contrato que el colegio tiene con la dueña del terreno, Marta Krause, llegará a su fin. La mujer aclaró que no les renovará y el problema es que las autoridades del colegio no tienen en vista otro predio. La situación deja a la vista un futuro incierto para los alumnos que asisten a la escuela y todo el cuerpo docente.

Es grave que cientos de chicos y decenas de docentes se queden sin aulas el próximo año, sin embargo el antecedente que se dejaría sobre este tema es complicado, porque podría generar un abanico de reclamos pidiendo este mismo tratamiento en otras instituciones privadas. “Esto nos preocupa a todos porque no se pudo llegar a un acuerdo y se ve en riesgo la seguridad educativa de los alumnos de Estación Limay porque el sistema educativo de la ciudad no puede absorberlos y lo mismo pasa con los docentes”, subrayó Tortoriello. El jefe comunal confirmó que la comisión directiva, que está conformada por padres, elevó una nota al gobierno provincial para que intervenga el gobernador Alberto Weretilneck. “La expropiación es una alternativa para resolver este conflicto”, señaló. Fuentes cercanas al gobierno provincial indicaron que ya están interviniendo en el tema y que antes de fin de año habría una definición.

A esto se suma que el contrato finaliza en febrero del año que viene. Una de las alternativas como solución del conflicto sería la expropiación.

De ser posible esta solución habría dos caminos: que el Estado adquiera el predio o que quienes conforman las comisiones de la escuela compren el lugar. Otra posibilidad era buscar otro establecimiento pero por lo visto por ahora no hay estructuras libres de ese tipo en Cipolletti.

Este diario intentó comunicarse con autoridades del colegio y con la propietaria del lugar pero no fue posible. Las instancias de diálogo parecen haberse terminado. Desde principio de este año se inició una negociación que tenía como finalidad llegar a un arreglo. Pero la dueña del predio ya dio por terminada esa etapa cuando manifestó a integrantes de la comisión directiva de Estación Limay que no iba renovar el contrato de ninguna manera porque no tenía intenciones de seguir alquilándoles el lugar.