Feria Semilla junto a la 40° corrida de Cipolletti celebran: identidad, sabor y movimiento
La invitación es del 6 al 8 de marzo en el Complejo Cultural Cipolletti. La entrada es libre y gratuita.
La Feria Gastronómica Semilla formará parte de la 40ª corrida de la ciudad de Cipolletti, sumándose a una celebración que trasciende lo deportivo y se convierte en un verdadero encuentro comunitario. Esta edición especial propone integrar dos expresiones que representan el espíritu cipoleño: el movimiento que nos impulsa y la gastronomía que nos reúne.
Los días 6, 7 y 8 de marzo, el Complejo Cultural Cipolletti será escenario de una experiencia que pondrá en valor la identidad patagónica a través de sus sabores, productores y protagonistas. El evento será de 18 a 0 el viernes, mientras que sábado y domingo se realizará de 12 a la medianoche. La entrada es libre y gratuita.
Semilla ofrecerá:
- Clases magistrales con chefs y referentes gastronómicos de la región y del país.
- Productores locales y regionales con propuestas artesanales.
- Foodtrucks, cocina al fuego, opciones vegetarianas y sin gluten.
- Tragos artesanales, jugos naturales y beer trucks con impronta patagónica.
Clases magistrales y referentes invitados
La grilla de cocina será uno de los ejes centrales del evento, reuniendo a cocineros y cocineras que trabajan con identidad, producto y territorio.
Como invitado especial, participará Lele Cristóbal, referente nacional con más de 20 años de trayectoria y creador de 130 Paradas Sangucheras en todo el país. Su presencia refuerza el valor de recorrer kilómetros, conocer productores y construir identidad a través de la cocina, un concepto que dialoga naturalmente con el espíritu de la Corrida.
Cultura, gastronomía y comunidad
La unión entre Semilla y la 40ª corrida de la ciudad de Cipolletti simboliza algo más profundo que una agenda compartida: representa el encuentro de una comunidad que se mueve, que produce y que celebra.
Mientras la ciudad recorre sus kilómetros, la feria invita a detenerse, compartir y saborear. Movimiento y cocina como expresiones de una misma identidad: la de Cipolletti, activa, creativa y orgullosa de su cultura.
