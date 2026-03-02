Qué cocinar esta semana: menú día por día del 2 al 6 de marzo por el chef Roberto Montiel

Semana movida ya que las clases empezaron y todos andamos como locos corriendo de aquí para allá. Pero no desesperen porque, al menos, el menú semanal lo tenemos resuelto. Súper fácil, con ingredientes que se consiguen sin dificultad e ideal para quienes están incursionando en la cocina. Por estos días nuestro guía de lujo en la elaboración de los platos es el chef ejecutivo Roberto Montiel. Así que a tomar nota y a no perderse detalles.

Roberto Montiel, Chef Ejecutivo / Casa Blanca Restaurante y Eventos del Grupo Global.



Listado de compras

350 gr de merluza

4 costetas de ternera

4 pechugas de pollo

4 chuletas de cerdo

500 gr spaghettis secos

250 gr papas

ajo

perejil

manteca

harina

250 gr yogur entero sin sabor

pimienta verde en grano

mostaza

Oporto

nueces

vino blanco

350 gr crema

leche

4 huevos

pan rallado

1 morrón amarillo

1 morrón rojo

caldo de carne

LUNES: Buñuelos de merluza



Ingredientes (4 personas):

– 350 gr merluza

– 250 gr papas

– 2 huevos

– 3 cdas. harina de trigo (o premezcla)

– 1 diente de ajo

– perejil



Preparación

1. Limpiar la merluza de espinas, luego pasar por la procesadora o picarla a cuchillo. Reservar en la heladera.

2. Hacer un puré con las papas, sin manteca ni leche. Dejar que se enfríe en la heladera.

3. En un bol mezclar el puré con el pescado, dos yemas de huevo, harina y el perejil picado. Sazonar todo.

4. Batir la claras a nieve y agregar a la preparación cuando se esté por cocinar. Cocinar en una olla con abundante aceite de a poco. Una vez dorados los buñuelos, colocar en una fuente con papel absorbente. Servir calientes

MARTES: Costeletas de ternera a la pimienta verde



Ingredientes (4 personas):

– 4 costeletas de ternera

– 250 gr yogur entero sin sabor

– 50 gr manteca

– 1 cdita. pimienta verde en grano

– 2 cdas. mostaza

– 50 cc Oporto



Preparación

1. En un recipiente sazonar las costeletas, agregar la manteca pomada y el oporto. Dejar que se evapore el alcohol. Salar y cocinar unos minutos a gusto. Reservar calientes.

2. En una sartén caliente poner la pimienta verde y la mostaza. Cocinar a fuego suave. Luego agregar, fuera del fuego, el yogur.

3. Servir con la salsa por encima de las costeletas y arroz blanco.

MIÉRCOLES: Pechugas de pollo en manteca de nueces



Ingredientes (4 personas):

– 4 pechugas de pollo

– 100 gr nueces

– 125 gr manteca

– 6 cdas. harina de trigo o premezcla

– 150 gr crema

– 100 cc vino blanco



Preparación

1. Dorar las pechugas, rebozadas con harina, en aceite y 30 gr de manteca. Una vez doradas, añadir el vino blanco y dejar cocinar a fuego suave 15 minutos.

2. Mientras tanto, en una sartén dorar con manteca, las nueces procesadas o picadas a cuchillo.

3. En un bol poner el resto de la manteca y batirla hasta que quede como una crema. Luego agregar las nueces, la crema y una cucharada de harina.

4. En el jugo de cocción de las pechugas, a fuego fuerte, agregar la mezcla de nueces y remover hasta tener una salsa espesa.

5. Poner las pechugas en una fuente y agregar la salsa bien caliente.

JUEVES: Chuletas de cerdo fritas con bechamel



Ingredientes (4 ingredientes)

– 4 chuletas de cerdo

– 200 gr crema

– 200 cc leche entera

– 50 gr manteca

– 2 huevos

– 2 cdas. soperas de harina o premezcla

– pan rallado



Preparación

1. Salpimentar el cerdo y freír las chuletas ligeramente en aceite.

2. Dorar la harina con la manteca en una olla pequeña. Agregar la leche y la crema. Sazonar y cocinar hasta que quede espesa a fuego suave.

3. Bañar las chuletas en la bechamel caliente y dejarlas descansar en una fuente con harina. Enfriar.

4. Pasarlas por huevos batidos y pan rallado. Freírlas en abundante aceite y servir con una ensalada de verdes o lo que más les guste.

VIERNES: Spaghettis con pimientos asados



Ingredientes (4 personas)

– 500 gr spaghettis secos

– 1 morrón amarillo

– 1 morrón rojo

– 1 diente de ajo

– 1 cubo de caldo de carne



Preparación

1. Lavar bien los morrones, secarlos y cocinarlos en la hornalla hasta que estén bien cocidos. Luego dejar enfriar en una bolsa de cocina o un plato con film.

2. Picar bien el ajo y dorar en una olla. Agregar los morrones en tiras y el cubo de caldo, en un poco de agua caliente, cocinar por 5 minutos.

3. Cocinar la pasta al dente, colar y volver a la olla donde se hirvió. Agregar la salsa de morrones. Servir bien caliente.