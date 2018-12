Boqueteros: la recta final del juicio

A un mes que termine el juicio contra la megabanda de boqueteros, la Fiscalía sostiene que ha podido establecer las acusaciones contra los imputados mientras que el defensor particular de quien está sindicado de ser el líder de la banda, Oscar Pineda, afirmó a “Río Negro” que no hay pruebas contra José “Chiqui” Forno. “No hay nada”, indicó.

El debate se inició a principio de octubre. La semana finalizaron la ronda de testigos de la Fiscalía. Los últimos en hacerlo fueron seis policías, que participaron de las tareas de inteligencia. En concreto declararon sobre la prueba madre de la causa: las escuchas telefónicas.

A partir de ahora, el debate se centrará en el tiempo que la policía intervino uno de los celulares de Forno y en cómo se determinó que la voz es realmente la del supuesto líder. Mientras que desde Fiscalía sostiene que quedó acreditado que la voz de las escuchas telefónicas es la de Forno, y la de algunos de los acusados, para las defensas no pudo establecerse científicamente ya que no se hizo la pericia audiométrica.

“¿Cómo sabemos que la voz que escuchamos es la de Forno?. ¿Porque viene un policía que dice que lo conoce y que sabe que esa es su voz?”, se preguntó Pineda. Agregó que se vieron afectadas las garantías constitucionales de sus defendidos porque por casi un año intervinieron los teléfonos. “Tuvieron mucho tiempo para acreditar la asociación ilícita. ¿Cómo no previeron un robo si estaban escuchando? ¿Por qué no fueron y lo evitaron?”, cuestionó el abogado.

Pineda asegura que todo lo que ha informado la Fiscalía no es cierto porque no han podido acreditar la culpabilidad de los imputados. “La teoría del caso de la Fiscalía se diluyó. No hay nada porque no se ha recolectado la evidencia. Ninguno de los peritos que trajeron para declarar era especializado sino que eran idóneos”, concluyó.