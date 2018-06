Causa Otoño: no encuentran a uno de los seis imputados

La causa de Otoño Uriarte no deja de tener idas y vueltas. Ahora sumó otro obstáculo: no encuentra a uno de los seis imputados. No aparece para notificarle que será investigado nuevamente por la muerte de la joven de Fernández Oro y así se sigue retrasando.

Ésta situación se suma a otras dos complicaciones: la causa está siendo readeacuada al nuevo Código Procesal Penal y se debe resolver un recurso de queja que sería presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Defensora General. Esta presentación retrasa la investigación que debe llevar adelante la Fiscalía y pone en jaque nuevamente los plazos procesales.

Ya pasaron 12 años que Otoño desapareció y que nadie sabe qué ocurrió con ella. La resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de la semana pasada, abre la puerta para que quienes fueron sobreseídos en 2014 sean investigados nuevamente por su desaparición. Pero será imposible si no los encuentran.

“Pedí a la Justicia que busquen a mi defendido, Maximiliano Lagos, porque hace mucho tiempo que no tengo contacto con él”, indicó el abogado particular Gustavo Lucero. A mediados de marzo de este año se hizo una audiencia en la que se iba a informar a los acusados de los nuevos cargos que debían enfrentar pero se suspendió ya que Lucero manifestó que hacía años que no tenía contacto con Lagos y que la última vez que supo de él fue cuando lo llamó a su celular desde un número privado. “No sé dónde está y por eso pedí a la Justicia un pedido de paradero”, explicó Lucero.

Otoño Uriarte (16) desapareció el 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro y su cuerpo fue hallado el 26 de abril de 2007. Los investigadores lo hallaron en una usina del canal del paraje El Treinta, en la zona rural de Cipolletti. Los imputado son Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo.

En 2014 fueron sobreseídos por la jueza Sonia Martín. Esta medida fue apelada y en 2017 el STJ revocó los sobreseimientos. La semana pasada el máximo órgano judicial confirmó que la causa seguirá abierta y que los imputados serán otra vez investigados. Pero esto será imposible si no llegan a encontrarlos.