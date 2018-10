El colegio Estación Limay tiene un proyecto de edificio propio pero a mediano plazo

Fuentes allegadas al colegio Estación Limay confirmaron que hay un proyecto para la construcción de un edificio propio, pero la iniciativa les llevará al menos dos años poder concretarlo por lo que la prórroga del contrato en el predio actual o el alquiler de otro edificio, es vital para garantizar la continuidad de la matricula que contempla a 700 alumnos.

La Mutual que brinda un servicio de educación en Cipolletti concretó un proyecto para la construcción de un edificio propio que será financiado por los padres de los alumnos y que luego la institución devolverá. La iniciativa original era un plan de pago de 24 cuotas por cada alumno. En la asamblea donde se discutió esta iniciativa se aclaró que ítems que figuraría en el recibo no es obligatorio y que luego sería reintegrado.

Actualmente el colegio funciona en un predio privado pero la relación con la propietaria se cortó y el contrato se vence en febrero del 2019. Ante esta situación comenzó a barajarse la posibilidad de solicitar una expropiación. En el colegio Estación Limay funciona jardín, primaria y secundaria.

El proyecto de lugar propio podría concretarse pero necesitan al menos dos años para concretarlo. Otra opción que tiene la comunidad educativa es presentar un recurso de amparo en la Justicia para evitar que los estudiantes se queden sin escolaridad.

La alternativa de buscar otro edificio para funcionar también parece difícil porque dicen que no hay disponibles edificios de esa estructura y los plazos no juegan a favor. Según pudo averiguar este medio, la propietaria solicitó una suma de dinero para prorrogar el contrato que las autoridades del colegio no están dispuestas a pagar. El colegio ofreció duplicar la tarifa actual, pero la dueña no aceptó. Además informó que no renovará el contrato lo que generó mucho mucha incertidumbre entre la comunidad educativa.