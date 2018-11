Interlagos: Mantienen las ilusiones de la Cooperativa

El exempleados de la Embotelladora Comahue insisten en la conformación de la cooperativa de trabajo. Ayer Pablo Leguizamón, quien es el referente de los extrabajadores, presentó un recurso de queja ante la Cámara Civil para impugnar el fallo de un juez Civil de Cipolletti que la semana pasada les denegó la posibilidad de operar en la fábrica como cooperativa porque no cumplieron con los requisitos impuestos por la Ley de Quiebras.

“Es nuestra presentación formal y legal de nuestra apelación, de estar en desacuerdo con la decisión del juez de dejarnos afuera del juego por el faltante de un par de firmas. Tenemos muchas expectativas, hace siete meses que mantenemos la esperanza de volver a trabajar. Estas cosas me indignan porque es mucha burocracia y mucho desgaste. Lo único que queremos es hacer gaseosas ”, indicó.

Semanas atrás, Vergilio habilitó el procedimiento para poner en marcha la fábrica hasta el momento del remate de la empresa. Sin embargo, vencido el plazo legal, el juez dispuso que la cooperativa no podía hacerse cargo por no haber reunido la mayoría exigida por la Ley de Concursos y Quiebras. Tenían que juntar dos tercios de los trabajadores pero no llegaron a esa cifra. Lograron reunir 50 y el mínimo era 56.

El objetivo principal para poner en funcionamiento la Embotelladora era revalorizar la maquina y hacerla más atractiva a los fines de la venta que tiene como finalidad poder cancelar la deuda con los acreedores (trabajadores, proveedores y organismos de recaudación). Si bien permitía recuperar parcialmente los puestos de trabajo no era el fin primordial de la decisión judicial. . La presentación de ayer es una queja a la apelación que fue denegada por no estar prevista en el procedimiento.