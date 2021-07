Claudio Domínguez se tomará licencia en la Magistratura, aunque hay un vacío legal

-Mariano (Gaido) quería que empezara a trabajar con él apenas asumió como intendente, pero yo le dije 'pará, veamos un poquito más adelante', porque yo llevaba apenas unos meses en el Consejo de la Magistratura".

-¿Y ahora llegó ese momento?

-Fui la persona que más le insistió a Mariano para que sea intendente, ahora no me puedo hacer el distraído, me llamó y me dijo ´'te necesito en esta'".

Claudio Domínguez contesta siempre con una sonrisa, como si estuviera compartiendo una travesura de la que intenta hacer cómplice a su interlocutor. Lo trasmite incluso en la charla telefónica con Río Negro.

-Vos te fuiste antes de la Legislatura para poder entrar al Consejo de la Magistratura, ahora te vas antes del Consejo para ser concejal de la ciudad, y en el Deliberante vas a estar dos años nada más, ¿cómo ves esto de saltar de puesto en puesto?

-No, depende de cómo lo quieras ver. Dos años voy a estar si gana el Sí al referéndum, vos lo estás dando por hecho. Hay que trabajar mucho para ganar.

-Lo pregunto desde el punto de vista institucional. Te eligen para ocupar cargos con un mandato por determinado tiempo y vos no terminaste ninguno.

-Bueno pero yo no me fui de la Legislatura al año, yo fui siete años diputado.

-¿Te vas a tomar licencia para la campaña?

-No tengo obligación, el mío es un caso como el de (Marcelo) Bermúdez pero me voy a tomar 30 días antes, cuando empiece el tramo más fuerte. Desde el 24 de diciembre.

En 2019, Bermúdez retuvo la secretaría de Gobierno municipal y fue candidato a intendente. La justicia electoral se declaró incompetente para intimarlo a que tomara licencia.

Ayer Río Negro preguntó en la justicia electoral y en el Consejo de la Magistratura si existe alguna norma que imponga a Domínguez la obligación de tomar licencia para hacer campaña. El caso no fue estudiado todavía, pero al parecer no existe ninguna incompatibilidad.

-¿Quién te va a reemplazar?

-Aylén Martín Aimar, la prosecretaria legislativa. Ya está hablado con ella.

-¿Y ya se queda, ya no volvés?

-El 1 de diciembre voy a presentar la renuncia.

El diseño del Consejo de la Magistratura, que pide a gritos una modificación, ha demostrado su vulnerabilidad a la inagotable creatividad de la política. Todo fue puesto en discusión, en especial en los últimos años: desde la integración hasta el resultado de los concursos.

El tema está ausente casi por completo en el debate público, donde sí logran visibilidad los escándalos por algunas conductas o resoluciones de integrantes del Poder Judicial. En cambio, se fiscaliza poco el proceso de selección.

-¿Cómo valorás tu paso por el Consejo?

-En todos los lados que estuve fue un aprendizaje. Me gusta estar en el Consejo, no estoy incómodo. Yo estuve en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, ahí van los candidatos a jueces, a fiscales, y las preguntas son totalmente distintas a las que se hacen en el Consejo.

-Te referís a la entrevista que les hacen los diputados a los ganadores de los concursos...

-Claro, son preguntas más políticas, vos no sabés cómo le fue en el examen, ni cuántos puntos sacó de antecedentes. En cambio en el Consejo evaluás todo eso, ves otra cosa. Buscás un perfil.