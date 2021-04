Combustibles: Nación volvió a postergar un aumento de impuestos

El gobierno nacional volvió a postergar el aumento de dos impuestos que impactan directamente en el precio de la nafta y el gasoil por dos meses con el objetivo de evitar un impacto mayor al bolsillo de los consumidores. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, a través del Decreto 245/2021.

Se trata del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) que debían actualizarse mañana, y como siempre sucede, trasladarse a los precios en surtidor. Sin embargo, al igual que pasó el 1 de abril, el gobierno decidió postergarlo.

Ahora, según el decreto recientemente publicado, será el 21 de junio cuando estos impuestos se hagan vigentes e impacten en los precios.

“Que, en línea con las medidas instrumentadas hasta la fecha y con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios, resulta razonable extender hasta el 21 de junio de 2021 el diferimiento del impacto pendiente de la actualización de los montos de impuesto establecidos”, argumentó el gobierno en el decreto.

Acorde a la información oficial, actualmente se encuentra postergado el 62% del incremento derivado de la actualización correspondiente al cuarto trimestre del 2020. Vale señalar que las postergaciones benefician directamente a las petroleras al no tener una mayor carga impositiva, a pesar de que siempre es trasladada al precio del consumidor.

Este fin de semana que pasó YPF realizó un aumento en los combustibles que fue del 6% a nivel nacional y que corresponde al segundo de tres que se realizarán hasta mayo. En total la subas anunciado es de 15% más otro 3% de impuestos.

El primer aumento que se realizó de este último anuncio fue de 7% seguido del más reciente que fue de 6%. Esto implica que quedará un 5% para el mes que viene, teniendo en cuenta el impacto de la carga impositiva.

Es por esto que el decreto del gobierno nacional pospuso el aumento de impuesto para junio cuando ya no debería haber ningún aumento en los surtidores por parte de las petroleras. De esta manera no se superponen y las subas son menos pronunciadas, eso sí, parece que mayo no será el último mes de subas en los surtidores como se había anunciado y por ahora se suma un mes más.