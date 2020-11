¿Cómo es el protocolo para los eventos sociales controlados?

En un año habitual, noviembre es el mes en el que las agendas de muchos comienzan a estar apretadas. Empiezan las fiestas de fin de año, las despedidas y también es la temporada alta de eventos sociales. Los organizadores de eventos y los proveedores suelen no tener fechas disponibles y los salones, ocupados al 100%.

Hay años mejores y años peores. Pero este 2020, encontró a la industria de los eventos en una situación impensada: hace ocho meses que no pueden trabajar. Ya abrieron los bares y restaurantes, en diciembre vuelve el tursimo, ¿podrán entonces volver las fiestas?

Desde la Asociación de Organizadores de Eventos, Proovedores y Afines de Río Negro y Neuquén (Aoepa) esperan que si y sostienen que es factible realizar “eventos controlados” para los que ya tienen los protocolos.

“Hemos presentado protocolos de eventos controlados a todos los municipio del valle buscando que haya una unificación de criterios para la habilitación de eventos. Desde la parte gastronómica es igual a lo que ya está habilitado en restaurantes, bares y confiterías. Queremos sacarle la demonización a la palabra eventos, porque uno dice eventos y automáticamente nos dicen que no. Estamos planteando trabajar en una forma distinta, en una primera etapa sin pista”, resumió Mariela Gioja, presidenta de Aoepa.

Y agregó: “si no hay pista es muy similar a otras actividades que ya están habilitadas. Y hasta es más controlado que la gastronomía porque acá se sabe de antemano quienes son los invitados, les pediríamos una declaración jurada y en el ingreso se le harían las pruebas de olfato y temperatura”.

La vuelta de los eventos, en su versión controlada, sería no sólo una forma de reactivar una industria que por año mueve más de 2.250 millones de pesos, sino también una forma de canalizar una parte de las juntadas sociales que son, según todas las investigaciones epidemiológicas, el gran foco de contagios. Así lo plantean desde Aoepa.

“Hay que buscar alternativas porque nosotros vemos que esto sigue y viene para largo. Y también vemos que la gente se sigue juntando y sigue haciendo eventos. La gente te pregunta si le podes organizar un cumpleaños o un baby shower, no lo hacemos porque no es legal, pero la gente lo sigue haciendo. Entonces nuestro planteo es que evitemos estos eventos clandestinos donde la gente se junta igual y son la fuente de contagios, y que los hagamos con protocolo para que la gente si quiere festejar, festeje en un lugar cuidado donde saben que el protocolo se va a cumplir y no en una casa donde los protocolos se pierden”, resaltó Gioja.

Desde el sector sostienen que fueron atendidos por todos los municipios e inclusive por el ministerio de Turismo, pero que no obtuvieron ninguna respuesta sobre el planteo concreto de poder volver a trabajar. Aseguran que tampoco, en estos casi ocho meses, recibieron ayudas económicas. “Salvo algún ATP, unos subsidios que dio la municipalidad de Cipoletti y las exenciones de licencias, que para nosotros significa poco, no hubo nada”, contó Gioja.

“Venimos desde marzo sin trabajar y ya es insostenible. Otras actividades se han ido reactivando y nosotros somos los que no. Empezando la temporada nosotros estamos pidiendo que nos habiliten la actividad a partir del 1 de diciembre, lo que nos da la posibilidad de preventa para la temporada que empieza porque una de las características de nuestro trabajo es que trabajamos con preventa, nadie viene y te contrata un evento de un día para el otro. Necesitamos imaginar un futuro más concreto”, cerró la presidenta de Aoepa.

Cuáles son las condiciones

Salones al 50% de la capacidad, en espacios cerrados; y de un 70 % en espacios abiertos.

Control de ingreso de Proveedores e invitados con toma de temperatura y prueba de olfato.

Uso de barbijos de todo el personal e invitados.

Estaciones con elementos de desinfección (alcohol en gel - etc.).

Personal capacitado en bioseguridad.

Ubicación de los invitados con distanciamiento de 1.5 metros .

Duración entre 3 y 6 horas máximo.

Disposición de personal de limpieza y desinfección en baños.

Sin pista de baile.