Así funciona Vía Compras: el marketplace donde todo llega fácil, en cuotas y sin comisiones

Ya está online VÍA COMPRAS, el nuevo marketplace que conecta a quienes buscan comprar con los que tienen mucho para ofrecer: emprendedores, pymes y empresas con catálogo propio, en una plataforma diseñada para simplificar, potenciar y acompañar cada operación.

Con una propuesta clara y sin vueltas, VÍA COMPRAS ofrece hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país a través de Vía Cargo, con seguimiento de los pedidos y entrega a más de 800 destinos.

Logística resuelta: todo lo que se compra, viaja con Vía Cargo

Gracias a la integración con la red nacional de Vía Cargo, cada venta realizada en VÍA COMPRAS incluye envío gratuito y seguimiento en tiempo real. Ya sea una herramienta, un electrodoméstico, un repuesto o un par de zapatillas, todo lo que se compra llega.

Financiación real: cuotas sin interés en miles de productos

Tecnología, hogar, deportes, accesorios para vehículos, camping, belleza y más: en VÍA COMPRAS se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés, de manera simple y sin costos ocultos, para que cada compra sea una oportunidad real.

Sin comisiones para quienes venden

A diferencia de otros marketplaces, VÍA COMPRAS no cobra comisiones por venta ni cargos de publicación. Está pensado para emprendedores, pymes y empresas que ya venden online o buscan expandir su canal digital, sin perder márgenes ni ceder control sobre sus operaciones.

Esto mejora aún más la oferta hacia quienes buscan y comparan, generando un círculo virtuoso de precios, promociones y beneficios para todos.

Una plataforma que une precios, promos, cuotas y envíos

VÍA COMPRAS es verde, simple y directa. Una nueva forma de comprar y vender en Argentina, con respaldo logístico y una comunidad de vendedores con capacidad real de entrega.

Comprá y vendé fácil. Todo viaja con Vía Cargo. Así de simple.

Ingresá ahora en: www.viacompras.com.ar