La costumbre de sumar desafíos: Tecpetrol y el petróleo no convencional de Puesto Parada

Cerca de Senillosa, en la región sur de la cuenca neuquina, se encuentra Los Bastos, un área de petróleo que Tecpetrol viene operando de forma ininterrumpida desde hace más de 30 años.

En esa zona se asienta Puesto Parada, el primer yacimiento de shale oil en desarrollo de la compañía del Grupo Techint, que busca incrementar el volumen de petróleo producido en la cuenca.

El no convencional es uno de los fuertes de Tecpetrol, que ya comenzó a aplicar todo el know how de los últimos años en Fortín de Piedra para desarrollar el nuevo yacimiento.

Para eso fue necesaria la incorporación de equipos, recursos materiales y recursos humanos: el salto para la zona es cualitativo y también cuantitativo.

Mauricio Lusso recorriendo la zona de bombeo en Puesto Parada.



Los Bastos y su gente ya están viviendo esta nueva etapa de su vida productiva.

Como Mauricio Lusso, colaborador histórico y actual Director de Servicios de Operaciones y Mantenimiento. Hace 28 años trabaja en Tecpetrol, muchos de ellos en la zona. En el video que acompaña esta nota nos cuenta su historia y la historia de Los Bastos.

Si querés conocer más sobre las empresas que operan en Vaca Muerta podés acceder a través del siguiente link con todo la información actualizada: https://mapa.rionegro.com.ar/energia?utm_medium=Contenidos&utm_campaign=Contenido_de_Marca

Información General Nombre: Tecpetrol

Tecpetrol Dirección: Carlos M. Della Paolera 299 piso 20 Buenos Aires, Argentina



• Branded Content RN es el área de generación de ideas y contenidos de Editorial Río Negro para las marcas de organismos, instituciones y empresas privadas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Branded Content RN.

Adherido a los criterios de

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales