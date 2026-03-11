Noches temáticas, música y premios: qué se viene en Casinos del Río de General Roca este marzo

Una cena temática que te transporta a Italia, una noche de salsa y bachata, sorteos por San Patricio y un show de transformismo con menú de tres pasos. Esa es parte de la agenda que Casinos del Río preparó para marzo en General Roca, con propuestas pensadas para quienes buscan una salida diferente en la ciudad.

Pero antes de hablar de shows o de cocina, hay un primer paso que muchos habitués del complejo ya conocen: pasar por el Sector de Anfitriones.

Ahí se tramita, de manera rápida y sin costo, la tarjeta de socios. Puede parecer un detalle, pero para muchos es el inicio de la experiencia. Con esa tarjeta se accede a los sorteos permanentes del complejo: desde cenas y rondas de tragos hasta estadías en el hotel. Es, literalmente, la llave que abre la puerta a los beneficios.

Hugo Betanzo es el chef del restaurante de Casinos del Río en General Roca / Foto gentileza

Un mes para viajar con los sentidos

La agenda de marzo está pensada como un recorrido de experiencias. El 13 de marzo, la primera parada es la Noche Italiana. La propuesta del Chef busca recrear el espíritu de una mesa familiar: aromas intensos, sabores clásicos y un menú diseñado para transportar a los comensales al corazón de la cocina mediterránea.

Pocos días después llega una de las celebraciones más esperadas. El 17 de marzo, el espíritu de San Patricio se apodera del casino con una noche donde la fiesta también se mezcla con la suerte: habrá sorteos de una noche de hotel, una cena exclusiva y rondas de tragos para quienes decidan celebrar en la sala.

Ritmo y espectáculo para cerrar el mes

Hacia el final de marzo, el protagonismo pasa al escenario.El 28 de marzo, la pista se llena de ritmo con una noche de salsa y bachata encabezada por CabeDJ, ideal para quienes disfrutan bailar.

Y el gran cierre llega el 29 de marzo, cuando Las Diosas de Humor “FABULOSAS” con el arte del transformismo se combina con la gastronomía. Esa noche habrá un show artístico acompañado por un menú de tres pasos diseñado por el chef. El valor de la experiencia es de $45.000.

Los rituales que hacen especial cada semana

El “Bendito Jueves de Karaoke” invita a animarse al micrófono y salir de la rutina, mientras que los fines de semana se viven a puro show y con la mejor coctelería de la “Previa del Río”. Los viernes la barra se enciende con promociones imperdibles de Fernet y Gancia, mientras que los sábados llega el turno del “Gin Fest”, con promos exclusivas en Gin para disfrutar toda la noche.

Además, el complejo también abre espacio para la comunidad con cenas solidarias y bingos, iniciativas que colaboran con instituciones locales.

La próxima salida puede empezar acá

Para quienes buscan algo diferente en la región, Casinos del Rio, en General Roca, aparece como una invitación abierta. Las promociones vigentes se pueden seguir en Instagram: @delrioroca, y quienes quieran asegurarse un lugar en las noches más especiales pueden reservar con anticipación.

Asegurá tu lugar: Para reservar tu mesa en nuestras noches gastronómicas o para agendar fechas de eventos solidarios y bingos a beneficio de instituciones, comunicate directamente al whtasapp 2984 94 3008.