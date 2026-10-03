EdERSA acompaña con obras y regularizaciones eléctricas el fuerte crecimiento de Cipolletti

Para acompañar el permanente y sostenido crecimiento de la ciudad de Cipolletti, la distribuidora eléctrica EdERSA invirtió durante 2026 más de 6.500 millones de pesos en obras de abastecimiento eléctrico, mejora de la calidad de servicio y proyectos de normalización definitiva en barrios populares.

En el último tiempo, Cipolletti, que cumple hoy 123 años de vida, se transformó en una de las ciudades más pujantes de Río Negro. Proyectos industriales vinculados a la producción y el Oil &Gas, desarrollos productivos e inmobiliarios, y una incesante migración de familias “foráneas” que se asientan allí, marcan el pulso de una comunidad que no para de crecer y expandirse.



Por ese motivo, la decisión de EdERSA fue la de invertir fuerte para atender una creciente demanda de energía, tanto para industrias y comercios como para nuevos vecinos que deciden instalarse en esta ciudad, magnetizados muchos de ellos por el factor “Vaca Muerta”.

La distribuidora eléctrica concretó en los últimos meses proyectos importantes y de envergadura, que mejorarán el suministro de miles de cipoleños. Uno de ellos es la reformulación de los alimentadores troncales 1 y 4, que en el verano de 2025 fueron arrasados por el recordado tornado que provocó todo tipo de destrozos en el Alto Valle. Esta obra servirá para robustecer un importante nodo eléctrico, que alcanza a más de 10.000 familias entre Cipolletti y Fernández Oro.



“El tornado volteó literalmente esas redes de media tensión. En su momento se realizaron tendidos provisorios, para recuperar el suministro, mientras se ejecutaba esta importante obra. Los alimentadores 1 y 4 beneficiarán, sólo en Cipolletti, a vecinos de los barrios y sectores Manzanares (parcial), Isla Jordan, Isla Diez, Rincón Argentino, La Unión, Tres Luces, Puente 83, Colonia Marconetti, San Pablo (parcial), Villa Alicia (parcial), Santa Clara (parcial), Jorge Newbery, y una amplia zona entre ruta provincial 65 y la ribera. Es clave y estamos muy contentos de haberla terminado”, explicó el jefe de Relaciones Institucionales de la empresa, Sebastián Busader.

Además, EdERSA ha culminado un paquete de proyectos para aumentar la capacidad de abastecimiento, mejorar las condiciones de operación y mantenimiento, y “afianzar la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico. Esto, con obras como una nueva línea de media tensión sobre la calle Santa Cruz y un importante vínculo en 13,2 kV entre la estación transformadora “Cipolletti” y la estación transformadora “Ingeniero Cipolletti”, remarcó Busader. Además, “se desarrollaron obras fundamentales que reducir los riesgos de seguridad pública”.



Cipolletti ha sido en el último tiempo epicentro principal de transformación de los barrios populares. Eso, en buena medida, gracias al aporte del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), un programa de normalización eléctrica que tiene un profundo corte social. Entre 2025 y lo que va de 2026, el PASE normalizó 14 sectores de la localidad, llevando de esta manera energía segura, previsible y de calidad a barrios donde proliferan los riesgos eléctricos, incendios de viviendas y quemas de artefactos.

El PASE se instrumentó a partir de una definición del gobierno provincial y se motoriza a partir de una importante sinergia entre lo público (provincia y municipio) y lo privado (la distribuidora de luz). “Este programa tiene varios objetivos, y una capilaridad muy importante. Buscamos llevar seguridad a los barrios y las viviendas, trabajando permanentemente con las familias para conseguir que hagan un uso eficiente de la electricidad para, de esta manera, recibir facturas asequibles, que puedan pagar. Así, conseguiremos que no vuelvan a la irregularidad. Hemos conseguido llegar a más de 3.000 familias de Cipolletti con el PASE, y continuaremos con obras en barrios como 2 de Agosto e Isla Jordan”, cerró Busader.