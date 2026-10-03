Cipolletti anfitriona dentro del Turismo de Reuniones: la ciudad ideal para cada evento

Cipolletti comienza a ocupar un lugar cada vez más visible dentro del mapa del turismo de reuniones en la Patagonia y el país. La ciudad, reconocida tradicionalmente por su actividad productiva y su ubicación estratégica en el Alto Valle, sostiene esta alternativa como una forma de diversificar su perfil y atraer visitantes durante todo el año, algo que ya viene experimentando con eventos enfocados en rubros diversos, desde la medicina, hasta la abogacía, el monitoreo de presas y hasta el cuidado del medio ambiente.

La cercanía con otras localidades del Alto Valle constituye uno de sus principales atributos, destacaron desde el municipio, en diálogo con RÍO NEGRO. Esto se suma a una infraestructura que permite recibir en encuentros profesionales a participantes de diversos puntos de origen, gracias al funcionamiento del aeropuerto de la vecina Neuquén capital, a pocos kilómetros, y la terminal de ómnibus dentro de la zona urbana de la ciudad.

Así jornadas empresariales, capacitaciones y actividades institucionales, generan del lado rionegrino del puente carretero un movimiento que se derrama en sectores vinculados a su vez con la hotelería, la gastronomía, el transporte, entre otros.

Consolidar este aspecto de la oferta local es una prioridad, ya que quienes llegan por un congreso o evento no solo utilizan los espacios destinados a la actividad, sino que también consumen servicios locales y, en muchos casos, prolongan su estadía o regresan posteriormente acompañados por familiares, satisfechos por el trato o las atenciones recibidas.

En este contexto, la articulación entre el sector público y los prestadores resulta clave para responder a las nuevas demandas del segmento. El desafío hacia adelante será transformar ese crecimiento en una estrategia sostenida. Para ello, la promoción del destino, la profesionalización y la generación de una agenda permanente de eventos aparecen como herramientas centrales.

Con temáticas diversas, desde la cardiología y la educación física, pasando por la paleontología, el derecho y las energías renovables, sólo por citar ejemplos, un lugar en la agenda del Complejo Cultural por ejemplo, es uno de los objetivos más preciados. La del 2027 ya está cubierta hasta octubre, confirmaron las autoridades a cargo, para dar dimensión de la demanda evidente.