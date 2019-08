Roca: realizarán un abrazo simbólico, en reclamo de mejoras edilicias

Un grupo de padres y madres de la Escuela Especial N°1 de Roca denuncia que aún no se han realizado los arreglos en las paredes agrietadas del colegio. En este establecimiento también funciona el Jardín N°112 y a raíz de esta situación muchos padres decidieron dejar de enviar a sus hijos, hasta que no se resuelvan todos los problemas edilicios. Desde Educación recibieron el compromiso de comenzar a trabajar, pero sostienen que "el lugar sigue en las misma condiciones".

"Si bien no hay peligro de derrumbe, los chicos no pueden seguir yendo a un lugar así. Se corta el agua todo el tiempo, hay problema constantemente con las cloacas y las paredes siguen con enormes grietas. Como padres ya estamos casados de reclamar y no recibir una respuesta contundente a los problemas de fondo"señaló Celeste Salgado, madre del colegio.

Estas mismas condiciones edilicias deben soportar los niños y niñas del Jardín N°112, ya que hace dos años que asisten a este colegio porque aún no cuentan con edificio propio. Silvana Miranda, directora de la Escuela Especial reconoció que por estos inconvenientes muchos padres decidieron no enviar más a sus hijos, ya que consideraban que las condiciones del establecimiento no eras seguras.

Desde la dirección afirmaron que se elevaron todos los reclamos a Educación "en reiteradas oportunidades", y que se solicitó que los trabajos se realicen durante el receso invernal para no interrumpir en dictado de clases, sin embargo el lugar sigue en las misma condiciones, según el relato de los padres.

"El lugar sigue intacto, con los problemas de siempre. Lo mismo sucede con el transporte, luego del reclamos que realizamos no se mejoraron las condiciones. Nos dan la palabra pero después no cumplen, por esto decidimos manifestar nuestra preocupación a través de un abrazo simbólico", agregó Celeste.

La manifestación se realizará frente a establecimiento, a partir de las 9. Allí exigirán una pronta a todos los inconvenientes que deben padecer los estudiantes de ambas instituciones.