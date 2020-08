Coronavirus en Bariloche: hay 21 nuevos casos

Este miércoles arrojó 21 nuevos pacientes confirmados con coronavirus en Bariloche, donde se registran 386 casos activos en la actualidad.

El reporte diario del Ministerio de Salud que ofreció esta noche la secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Ibero, detalló que en la ciudad andina hoy además fueron dados de alta 31 pacientes y se descartaron 73 personas sospechosas de covid-19.

Ibero precisó que en Bariloche existe un 42% de las camas de internación de terapia intensiva ocupadas (entre el sistema público y privado) y solo 9 de ellas con pacientes con covid-19.

En Dina Huapi se confirmó que un paciente se recuperó y se mantienen 18 casos activos. Mientras que en El Bolsón se dio de alta una persona y permanece un paciente activo con la enfermedad.

Ibero pidió a la comunidad "no juzgar y no culpar, ni mirar mal al que dio positivo, no es lindo que nos informen que somos covid positivo porque creemos que vamos a ser uno de esos que termina en terapia muy mal" y acotó que "nadie quiere contagiarse de covid".

Recordó respetar el distanciamiento de 2 metros y no compartir mate, botella, cigarrillo.

En Río Negro hay 1342 pacientes activos y 2705 recuperados desde el inicio de la pandemia.