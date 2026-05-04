Salud trabaja en el reglamento para especificar los adicionales en hospitales de Río Negro

El adicional por especialidad de alto impacto llegará a quienes trabajen en las terapias intensivas e intermedia, y neonatología. Foto: Archivo/Chino Leiva

El ministerio de Salud de Río Negro trabaja en la reglamentación de los adicionales por especialidad de alto impacto que se circunscribirán a quienes realizan guardias activas en “unidades cerradas” y además diseña un extra para extender la tarea en los centros de atención primaria.

Las dos líneas de adicionales están en manos del ministro Demetrio Thalasselis quien afirmó a RÍO NEGRO que en el caso de las especialidades llamadas de alto impacto se trata de los servicios “cerrados” como neonatología, terapia intensiva, terapia intensiva pediátrica y terapia intermedia.

Semanas atrás el ministro firmó el decreto 386/2026 que estableció un monto para estos adicionales de 1,5 millones de pesos en los casos de médicos y 750.000 pesos profesionales no médicos que realicen guardias activas en hospitales de complejidad VI y un monto equivalente al 60% para los de complejidad IV.

El monto definido en el decreto es de máxima, para quienes cumplan con seis guardias mensuales al 100%.

Thalasselis indicó que se “plantea una lógica de atender el déficit de recurso humano médico en las llamadas unidades cerradas”.

Diseñan un plus salarial para los centros de salud

El ministro admitió que en paralelo se “diseña un adicional” que estará destinado a los trabajadores de los centros de atención primaria de la salud que tengan alta demanda y que requieran extender el horario de atención en turno vespertino.

En esos casos aún no están definidos los montos. El funcionario aclaró que no será solo para profesionales de la ley 1904 sino también alcanzará a la 1844 porque también se requerirá por ejemplo extender el horario administrativo.

Thalasselis insistió que será “voluntario” la incorporación a este esquema y solo se establecerá el esquema en los centros que se pueda certificar la demanda insatisfecha de la población.

Salud también define los montos para adicionales por función que llegaría a directores de hospitales y las jefaturas.

El decreto publicado semanas atrás que establecía el adicional por especialidad de alto impacto sin mayores precisiones recibió críticas de los gremios UPCN y ATE que cuestionaron que solo se contemple a los profesionales médicos y no médicos de la Ley 1904 pero no a todo el escalafón hospitalario que está nucleado en la normativa de la administración pública como personal administrativo, servicios generales y técnicos.

UPCN pidió una reforma integral de la Ley de Salud y ATE insistió con realizar un Convenio Colectivo de Trabajo específico para el sector.

En Bariloche incorporarán personal

Luego de la asunción de la nueva directora del hospital Ramón Carrillo, Myrna Lamberto, quien está en funciones desde el jueves pasado, el gobernador Alberto Weretilneck anunció ayer en Bariloche que próximamente se incorporarán 28 enfermeros para el centro de salud y siete choferes para el Siarme.

Además afirmó que se sumará personal administrativo y mucamas.

El mandatario indicó que se trabaja para equipar el segundo y tercer piso del nuevo edificio del hospital, que por el momento solo tiene en funcionamiento un piso con la guardia general y pediátrica. Para ello se requiere una fuerte inversión que será canalizada con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).