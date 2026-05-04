Neuquén hará obras en las rutas 7 y 22 a cambio de las áreas cedidas para el proyecto GNL de YPF

Las obras van de la mano de la expansión poblacional de la región. Foto: Matías Subat.

El gobernador Rolando Figueroa reiteró en una intervención la semana pasada que Neuquén prepara un paquete de obras viales para reconfigurar el tránsito que gira alrededor de la zona metropolitana de la capital provincial y la Confluencia.

La iniciativa, que fue presentada en la apertura de sesiones de la Legislatura, pretende modificar y ampliar la infraestructura existente sobre la Autovía Norte, parte de la Ruta Provincial 7 y la llegada al Tercer Puente, en el límite con Río Negro.

A casi dos meses de aquella instancia, el propio mandatario fue quien sumó precisiones sobre el financiamiento de las obras, cuestión que hasta ahora no había sido informada por la Provincia.

En un encuentro con periodistas, en el que estuvo presente Diario RÍO NEGRO, Figueroa confirmó que la mayor parte de los recursos provendrán del bloque de áreas que Neuquén le cederá a YPF para que extraiga gas natural y pueda abastecer sus proyectos exportadores de GNL en la costa atlántica rionegrina.

«Son 150 millones de dólares, a los que podrían sumarse otros 30 millones», precisaron desde el Gobierno ante la consulta por el presupuesto de los trabajos viales y el convenio con la empresa de mayoría estatal.

Las obras contemplan puentes en altura, duplicaciones de calzada y hasta nuevos «rulos» para mejorar la conexión desde el norte de Neuquén capital, zona por donde pasa la mayor parte del tránsito vinculado a la actividad hidrocarburífera.

Antes de las obras, el GNL

Si bien el acuerdo todavía no fue sellado, Figueroa destacó el avance de las conversaciones, que ya ingresaron en su fase final.

Las concesiones se encuentran en la zona sur de Vaca Muerta y tendrán como finalidad abastecer de gas al proyecto Argentina LNG que encabeza la petrolera nacionalizada junto a Eni y XRG como socios.

Se trata de Aguada Villanueva, Las Tacanas y Meseta Buena Esperanza, cuya titularidad cambió de manos este mes, con el ingreso de YPF y la salida de su antigua operadora, Pluspetrol.

La expectativa oficial es que, con esas locaciones en desarrollo, el impacto del no convencional se traslade de forma directa a la Comarca Petrolera que integran Cutral Co y Plaza Huincul, la cuna de la industria en la provincia.

La Ruta 22 se duplicará en dos tramos pendientes

El plan vial por lanzar en las inmediaciones de la ciudad de Neuquén también necesitó de una segunda negociación, esta vez con el Gobierno nacional que conduce Javier Milei.

Las tratativas concluyeron a mediados de abril, cuando la Casa Rosada oficializó el traspaso parcial de la Ruta Nacional 22 a manos de la provincia en uno de sus tramos más transitados: el que se encuentra entre el Tercer Puente y la localidad de Arroyito.

Allí la meta del Ejecutivo provincial es concretar un conjunto de intervenciones estructurales, que van desde puentes hasta nuevas colectoras y duplicaciones de calzada.

«Transformarán definitivamente la circulación en el área metropolitana«, prometió el gobernador en la apertura de sesiones.

Una de las mejoras tiene que ver con la ampliación de la Ruta Nacional 22 para agregarle un carril más en los trayectos que quedaron pendientes.

La duplicación de su calzada alcanzará, por un lado, el sector que inicia en el Tercer Puente y finaliza sobre el empalme con la Autovía Norte, en inmediaciones de la rotonda de Casimiro Gómez. Lo mismo se buscará hacer en la llamada bajada de Capex, que alcanza los 3 kilómetros y medio de extensión en las cercanías de Plottier.

Puentes, colectoras y una nueva conexión

Además, el Gobierno anunció la construcción de una serie de puentes para evitar que el tránsito se congestione en rotondas o intersecciones ideadas en otro momento.

Estos se levantarán, de acuerdo a la información oficial, en el cruce de la Ruta Nacional 22 con la Ruta Provincial 67, en la rotonda de Casimiro Gómez y en el Cañadón de las Cabras.

Dos estructuras similares también se harán sobre la Ruta 7, uno en la intersección con la calle Conquistadores del Desierto y otro en la rotonda de Fasinpat.

En la misma traza, pero más cerca de Centenario, la Provincia informó la creación de una nueva rotonda. Estará a la altura de la calle José Franzó y contará con colectoras y un paseo.

El plan incluye a su vez la apertura de una conexión entre la Ruta 7 y la Ruta 67, que utilizará la calle Benito Machado y bordeará la zona del autódromo como una suerte de “bypass”, explicó Figueroa al repasar los detalles del proyecto.

Un segundo fideicomiso para las rutas de Vaca Muerta

El mandatario vinculó su propuesta con una política más amplía del Gobierno para absorber una porción mayor de renta petrolera y financiar proyectos de infraestructura, con foco en la red de rutas que hoy tiene Neuquén.

Con esa intención firmó días atrás en Buenos Aires un compromiso de financiamiento junto a un grupo de petroleras para realizar otro conjunto de obras viales en Vaca Muerta.

El esquema aspira a replicar el fideicomiso que se constituyó el año pasado y permitió dotar de recursos el bypass de Añelo, ideado para desviar de la zona urbana de esa ciudad el tránsito vinculado a la industria energética.

Entre los proyectos a financiar, se mencionó la pavimentación de la Ruta Provincial 51 desde Mari Menuco hasta la Ruta Provincial 17 y la pavimentación de la Ruta Provincial 8 desde el empalme de la Ruta Provincial 6 hasta el Camino de la Tortuga.

También fueron incluidas la repavimentación de la Ruta 8 entre la Ruta 51 y la Ruta 7; la repavimentación de la Ruta 7 entre el límite con Río Negro y el empalme con la Ruta 8; y la nueva intersección de las rutas 7 y 8.