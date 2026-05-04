El Deliberante redacta el nuevo código de Faltas para la ciudad de Neuquén

El tratamiento del nuevo código contravencional se hizo en forma conjunta con el Ejecutivo y los tribunales de Faltas (foto Matías Subat)

“Estamos en la última etapa, que es la de la revisión de la redacción” dijo la vicepresidenta primera del Concejo y presidenta de la comisión de Legislación en el Deliberante, Victoria Fernández. El nuevo código de Faltas se trabajó en el Concejo durante el 2025 con diferentes áreas del Ejecutivo Municipal y con las dos juezas de Faltas de la ciudad. Se calcula que en junio llegará la votación del nuevo esquema de reglas y sanciones para los vecinos de la capital.



Se recibieron consultas enviadas a otras jurisdicciones y a organismos como por ejemplo el Colegio de Abogados de la provincia. Internamente se trabajaron problemas puntuales detectados de la sanción de ordenanzas de la ciudad, como por ejemplo los mecanismos para agilizar las sanciones por faltas de medio ambiente.

Una de las últimas incorporaciones fue la prohibición de acercamiento o concurrencia y sus sanciones para la prohibición de la actividad de los limpiavidrios.

“Seguimos trabajando en la parte del procedimiento, con un cronograma en el que tenemos destinado mayo a terminar con el texto para tratar el nuevo código en junio, en el recinto”, dijo Fernández.

Entre los cambios principales enumeró la incorporación de la digitalización en los procedimientos y la notificación electrónica.

La comisión de Legislación está presidida por Victoria Fernández. Las juezas de Faltas de la ciudad realizaron sus aportes a la modernización del código (foto archivo. Matías Subat)



Otra innovación será la facilitación de denuncias ciudadanas a través de plataformas digitales, como está establecido, por ejemplo para la multas por obstrucción de rampas o veredas que impiden la libre circulación de las personas con restricciones de movilidad.

“Buscamos que esta sea la forma de comunicación y denuncia en otros ámbitos”, deslizó.

Para regularizar los edificios sin sus servicios en regla



Respecto a la problemática de los edificios habitados pero con deficiencias en la provisión de conexión eléctrica o cloacal, Fernández explicó que se incorporará la figura de “hito de habitabilidad” para que junto con el final de obra, los desarrolladores presenten también la conformidad de los prestadores de servicios públicos disponibles en la zona.

Esto surgió por el conocimiento de que en la ciudad capital, que tiene más de 1.000 edificios de más de cuatro pisos, hay construcciones que funcionan hace años con el medidor eléctrico de obra. O que conservaron la capacidad de conexión sanitaria de agua y cloacas de una residencia familiar en un lugar donde funciona una construcción con varios pisos de departamentos.

“Va a haber una sanción hasta que (el desarrollador o el consorcio) regularicen la situación”, finalizó.