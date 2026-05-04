Buscan reemplazar el viejo Código de Faltas de Neuquén: menos sanciones por conductas privadas y más foco en riesgos reales

El juez Repetto en la mesa de entradas de la Legislatura, donde presentó el proyecto. (Foto: Gentileza)

El juez del Tribunal Provincial de Impugnación de Neuquén y profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Río Negro, Andrés Repetto, presentó un proyecto de ley para crear un nuevo Código Contravencional para la provincia, con un cambio de enfoque central: dejar de sancionar conductas privadas o sin daño a terceros y concentrar la intervención estatal en hechos que impliquen riesgos concretos para la convivencia social.

La iniciativa propone reemplazar el actual Código de Faltas, vigente desde 1962, al que considera anclado en una lógica «antigua e incompatible con los estándares constitucionales modernos». Según los fundamentos del proyecto, el sistema actual terminó aplicándose, en la práctica, casi exclusivamente a situaciones de ebriedad en la vía pública, incluso cuando no existía afectación concreta a otras personas.

Para Repetto, esa situación refleja una distorsión del verdadero sentido del derecho contravencional, ya que el Estado «no debería intervenir sobre comportamientos privados, estilos de vida o conductas que no lesionen derechos de terceros«.

Por eso, uno de los ejes principales de la reforma es eliminar figuras consideradas obsoletas, arbitrarias o incompatibles con el principio de lesividad, que exige que toda sanción tenga como base una afectación real a un bien jurídico protegido.

Problemáticas actuales

En contrapartida, el nuevo código incorpora contravenciones vinculadas a problemáticas actuales que hoy no tienen una respuesta adecuada en la legislación vigente. Entre ellas aparecen los disturbios en espectáculos públicos, la conducción en estado de ebriedad, las picadas ilegales, el abandono de animales en rutas y la contaminación ambiental.

La propuesta sostiene que «estos vacíos normativos debilitan la protección de la comunidad y dificultan una intervención preventiva eficaz frente a situaciones que sí generan riesgos concretos para terceros». La idea, según el texto, es reorientar el sistema contravencional hacia la prevención de daños reales y no hacia la persecución de conductas meramente privadas.

Además del cambio en las conductas alcanzadas, el proyecto plantea una reforma profunda del procedimiento. El actual régimen, originado en el Decreto-Ley 813/1962, es cuestionado por mantener rasgos inquisitivos, con escasa participación de la defensa, intervención policial predominante y ausencia del Ministerio Público Fiscal como actor institucional.

Inconstitucionalidad

Repetto recuerda que incluso el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén declaró en 2012 la inconstitucionalidad de varias disposiciones del Código de Faltas por vulnerar garantías fundamentales del debido proceso.

A partir de ese antecedente, el nuevo texto propone un sistema alineado con el modelo acusatorio y basado en principios como legalidad, tipicidad, proporcionalidad, defensa en juicio, presunción de inocencia y control judicial efectivo.

Según el autor, no se trata solo de modernizar una norma antigua, sino de reconstruir el sistema contravencional sobre bases compatibles con el Estado de Derecho y con una política sancionatoria orientada a proteger derechos y no a castigar conductas sin relevancia social.