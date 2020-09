Coronavirus en Viedma: rápida duplicación de casos y contagios muy jóvenes

La rápida duplicación de casos, que se registra cada siete días; el número de jóvenes contagiados y la falta de responsabilidad social entre algunos contactos estrechos que no cumplen con el aislamiento necesario; son los puntos más preocupantes sobre la situación sanitaria en Viedma frente a la pandemia de covid 19 que registra 141 casos activos hasta el informe que se conoció este martes a la noche.

En cuanto a la duplicación de casos Mercedes Iberó, secretaría de Políticas Públicas de Salud; ratificó su preocupación en la mañana de este miércoles al señalar que en la capital provincial ocurre cada 7 días, "si es menos de 20 nos empezamos a preocupar y en Viedma se da 7 días y en San Antonio en 14" indicó en declaraciones radiales.

El último día de agosto Viedma tenía 68 casos activos confirmados y el último reporte indicó 141, "la cantidad de casos fue bastante exponencial y rapidamente llegamos a esta cantidad" y agregó que "esa es una de las cosas que más nos llama la atención".

También hizo referencia al alto número de contactos estrechos que se registran por cada positivo. "Antes era la familia y el que compartía la oficina, hoy cada persona contagiada tiene 20 contactos" y en ese sentido recordó que se considera contacto estrecho a "quien estuvo a menos de dos metros, sin tapabocas, más de 15 minutos y en un lugar cerrado".

Iberó sostuvo que "estamos en la etapa de seis meses de cuarentana, al principio la gente sólo se contactaba con los que convivía y nada más; pero hoy -mas allá de eso- es el contacto sin ningún elemento de protección y sin el aislamiento social: eso llama la atención".

Otro dato que preocupa a las autoridades de Salud es que el grupo más grande de contagios se da entre personas de 20 a 45 años y explicó que hay 40 positivos en personas de entre 20 y 30 años, 30 de entre 30 y 40, y 37 entre quienes tienen 40 y 50 años.

Enfatizó la funcionaria que "si los jóvenes se juntan pueden pasarlo asintomáticos o pasarlo más leve" y "también hay casos de contagios en lugares de trabajo" por eso "ruego que el que tenga un mínimo síntoma no concurra a trabajar, es preferible que vaya al hospital o que llame al 911" porque "a veces minimizamos tanto el virus o el síntoma, que voy a trabajar y contagio" y en ese sentido señaló que el 30% de los contagios se dan en el ámbito laboral.

Iberó fijó su posición personal con respecto al cese de actividades en las oficinas públicas al indicar que "si nosotros podemos tomar todos los recaudos no tenemos por qué dejar de trabajar" y explicó que "sí se puede planear el trabajo desde la casa, en grupos, para que si hay uno que se contagia se pueda aislar ese grupo y no una oficina entera. Si uno mantiene el distanciamiento social, con el tapaboca y el acohol en gel no se va contagiar toda una oficina y o todo un edificio".

Otros datos aportados por la funcionaria indican que hay 450 personas aisladas y en cuanto al sistema de salud en la ciudad la clínica tiene 4 de cus 8 camas de terapita intensiva ocupadas, en el sanatorio hay 2 de 6 y en el hospital público 4 de 8 y, en este último lugar, sólo una es de Viedma y el resto son de otras ciudades.

Destacó el caso de Sierra Grande, donde se registra un solo positivo y "lo que hizo la gente del hospital es ailar al contacto el estecho y todo el grupo familiar. Se aisló a muchísima gente para evitar contagios y hay mucho control porque es un lugar más chico y el contacto estecho realmente está aislado" pero eso "es muy difícil en las ciudades un poco más grandes" y señaló que "mucha gente que es contacto estrecho, que no es positivo o que tiene síntomas, no lo respeta".

Explicó al respecto que "es muy difícil de de controlar, nosotros podemos hacer la llamada telefónica, podemos ir casa por casa a los barrios, este fin de semana se va a hacer en Viedma, pero es muy difícil" porque "hacés una llamada telefónica y te pueden decir sí estoy en mi casa, pero no hay un policía para ir a controlar a cada una de las 450 personas. Es una responsabilidad muy personal".

Sobre la necesidad e mantener la cuarentena para las personas que llegan desde otras ciudades indicó que "es necesaria" porque "por ejemplo en Roca hay una circulación viral tremenda" y en Viedma "hay muchos casos que no tenemos un nexo, pero no hay esa circulación viral que el 50% de las personas no tiene nexos. Hay 3 o 4 que todavía seguimos estudiando dónde se contagiaron".

Con respecto al personal de Salud indicó que la situación "es distinta lo que pasa en Viedma que, por ejemplo, lo de Roca que llevan más de cuatro meses con casos totalmente activos; igual la tensión se vivie desde el primer día es muy agoviante; en todos es un gran desgaste físico, psicológico, de estrés. Por ahora acá no es necesario el refuerzo de personal, que nos ha pasado en toda la provincia porque se ha contagiado personal de salud".

En la capital provincial "cuando hubo casos fueron reemplazados porque era poca gente, por lo menos por ahora, y ojalá se mantenga así. En el resto se fueron contrando personas de afuera o llevando de otros hospitales a cubrir, acá en el Zatti se está haciendo un convenio con pediatras externos para ayudar a la cobertura" de ese sector.