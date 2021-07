Coti Sorokin llega a Neuquén con el bolso lleno de hits y novedades

Dueño de un talento inigualable, Coti Sorokin llega a Neuquén para inaugurar, con dos conciertos agotados, este sábado y el domingo, Mood Live, el flamante espacio para shows en esta ciudad. El cantautor, un auténtico hitmaker, ofrecerá un espectáculo personal con el que recorrerá hits, nuevas canciones y, tal como le adelantó a Río Negro, también contará historias.

Para alegría de sus fanáticos y quienes quieren disfrutar de un concierto lleno de emociones, hitazos y buena música, el show será largo. Así lo aclaró Coti a este diario. A la hora de definir con qué se encontrara el público esta noche, el cantautor aseguró: “A Neuquén voy con un show cercano, con un unipersonal, en el que, además de cantar, cuento historias. Es un concierto largo. Donde recorro toda mi carrera, mi repertorio. Voy solo al escenario, pero con todo un equipo detrás que me acompaña. Voy a tocar alguno de los temas que fui presentando estos meses en pandemia”, precisó Coti.

El músico también habló sobre cómo sobrellevó el aislamiento y cómo hizo todo este tiempo para seguir vigente, componiendo y dando conciertos en otros formatos. Aseveró que no fue un momento fácil, pero que eligió concentrarse en lo positivo y en las cosas que pudo ir resolviendo desde el encierro. “El momento de pandemia me pegó de diferentes maneras. Obviamente con ansiedad, con miedos, con desilusión. Bueno, como nos pasó a todos. Luego tuvimos una etapa de hiperactividad, tratando de buscar alternativas de seguir grabando canciones, de seguir mostrando canciones con todas las dificultades que llevaba estar encerrado, cada uno en su casa pero a través de las redes y de la virtualidad seguir mostrando, haciendo conciertos. Buscando alternativas de conciertos, de formatos. Y estuvimos muy activos con eso”, reveló.

Pese a que muchos artistas sufrieron las consecuencias de no poder dar shows, de no poder hacer conciertos presenciales, de estar lejos de su público, Coti reconoció que pudo adaptarse a las circunstancias actuales, aunque nada se compara con poder volver al escenario con público. “Y ahora con la alegría de esta nueva apertura y ojalá sea definitiva, aunque sea de a poco. Esta nueva iniciación de conciertos con aforos, pero con público real, lo estamos disfrutando muchísimo. Obviamente que hay cosas que uno va aprendiendo y que no son iguales que prepandemia. Hay algunas cosas buenas y otras cosas que no son tan buenas. Creo que todavía hay un largo trecho por recorrer para volver a aquella seguridad que sentíamos, aquella alegría, esa confianza de saber que vamos a estar bien, que nos estamos cuidando. Pero bueno, lo que estamos haciendo es absolutamente cuidado, respetuoso de las normas y son conciertos seguros, en todo sentido”, indicó.

De regreso

Coti resaltó que este es un gran momento porque volver al escenario es dar un paso hacia esa “vieja normalidad”, donde el contacto con su público era algo cotidiano y donde viajar por todo el país, y al exterior, para dar conciertos era algo cotidiano. “Ahora los conciertos son diferentes porque la gente está con barbijo, porque hay distanciamiento, porque los aforos son pequeños. Pero bueno, yo no rescato las cosas negativas, rescato las cosas positivas que tienen que ver con estar volviendo”, explicó.

En cuanto a los conciertos contó que ahora tienen que hacer dos o tres por los protocolos, pero subrayó que lo importante es estar de vuelta. “Acá lo positivo es estar volviendo al reencuentro presencial de la música en vivo y eso para mí ya es un montón y nos da muchísima alegría. Lo estamos viviendo con mucha emoción. Tratando de seguir disfrutando y seguir llevándole a cada rincón de nuestro país mi música”, señaló. Luego del show que dará en la capital neuquina seguirá de gira por Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza para luego viajar hacia España, país donde vivió 14 años y donde escribió gran parte de sus grandes éxitos.

"Estado de ánimo en directo"

El lugar donde dará los dos conciertos Coti es nuevo en la región. Cuenta con una acústica diseñada especialmente, con tecnología de última generación y con un sistema de filtración de aire. “Siempre que se habrá un nuevo lugar de conciertos es una satisfacción. Y sobre todo en esta época. Además de la calidad, de las instalaciones y de la excelencia de un lugar como Mood Live es una alegría gigantesca. Una iniciativa que hay que apoyar y por sobre todo por el riesgo que tomaron. En un momento donde los conciertos en vivo están prácticamente en crisis. Apostar a esto es muy importante. Creo que estos dos conciertos agotados son un premio a ese riesgo que tomamos”, destacó el compositor.

Es que tendrá la grata tarea de estrenar un escenario innovador, una sala que viene a romper con lo convencional. Mood Live es un concepto que nació en pandemia de la mano de Cristian y Diego De Iraola. Dos productores neuquinos que hicieron una apuesta muy fuerte en cuanto a inversión y a la manera de experimentar un concierto. “Vas a poder ver artistas nacionales en un recital más íntimo. Vas a poder verlos cerca. Esa particularidad tiene Mood Live. Porque a estos artistas hacen show más masivos. Es la experiencia de verlos de otra manera porque vos lo vas a poder ver desde cualquier punto de donde te posicionas en la sala. El show se ve perfecto y se percibe cerca”, remarcaron los hermanos De Iraola.

En cuanto a la elección del artista que estrenara la sala detallaron que: “Apostamos a Coti porque es un artista que tiene exactamente el perfil para dar un concierto de las características que se necesitan hoy y más en un formato acústico. Porque tenemos que hacer todo para que la gente se cuide. Es todo por burbuja, sentados, con distanciamiento, muy cuidado”.

Los productores ya tienen la agenda completa hasta mediados de noviembre. Adelantaron que algunos de los artistas que podrá disfrutar el público serán Fabi Cantilo, Kapanga, Los Tipitos y anticiparon que le darán un lugar importante a las bandas locales. Para cerrar, Coti quiso resaltar el esfuerzo que están haciendo los artistas y los productores para reactivar la industria. “Me parece que es digno de destacar, de aplaudir y de apoyar todo lo que nosotros estamos haciendo y toda la gente de Mood también porque todas las productoras que están realizando conciertos, prácticamente, son al costo”. El multiespacio Mood Live está preparado para recibir 1.000 personas, en condiciones normales. En la actualidad, por el protocolo, pueden asistir hasta 280.