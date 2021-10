Críticas a Monzani por «usar a Pechi» en la campaña para concejales de Neuquén

"Yo creo que Monzani está desorientado", opinó la exesposa de Horacio Pechi Quiroga, Marlene Velásquez, quien criticó duramente al actual concejal de Juntos por el Cambio, Guillermo Monzani, en su campaña reeleccionista para un banca en el Concejo Deliberante con el sello del partido que lidera Juan Monteiro, Juntos por Neuquén. Lo descalificó por "usar la imagen" y la gestión en obras en videos filmados cuando integraba el gabinete del ex jefe comunal.

Monzani fue el último intendente de Cambiemos que tuvo la ciudad debido a que terminó el mandato de Quiroga, tras su temprano fallecimiento en 2.019. En el programa “Sin Red” (de La Red) Sebastián Silenzi y Matías Césari entrevistaron a Marlene Velázquez, a dos años del fallecimiento del líder del macrismo en la Neuquén. "Hay una sola persona que utiliza a Pechi en este momento tanto en imagen pública como en carteles, es Monzani, hay una utilización política de la imagen y la obra de Quiroga", condenó Marlene claramente encolumnada tras la campaña de Cambia Neuquén, que lidera Juan Peláez.

Aclaró no estar en contra de que Monzani hable de Quiroga, pero se mostró contraria a la campaña "Pechi no se fue, está acá", impulsada por le Juntos por Neuquén en un video. "Pechi no está, se fue, déjenlo descansar en paz, dió todo lo que podía dar para esta gran ciudad; sí él estaría acá, estaría en Juntos por el Cambio, lo que hoy es Cambia Neuquén, con Juan Peláez, Pablo Cervi y Ayelén Quiroga", sostuvo.

Marlene dijo que le pidió a Monzani el cese de esa imagen y aseguró que le dijo que "no podía" bajar esa campaña publicitaria aunque ella le expresó su dolor por el uso de esos videos.

En su opinión, Monzani sacó "los pies del plato" por intereses personales. Le recordó que es concejal de Juntos por el Cambio y se fue a una lista "nada que ver". "Teníamos mucha expectativa con Monzani; de un día para el otro, se fue del partido al radicalismo".

Las críticas de Marlene fueron en sintonía con las fuertes declaraciones de Peláez que lo acusó de haber sido cooptado por el actual intendente del MPN, Mariano Gaido. A su vez, Monzani les respondió en sus redes, que se comportan de manera "sectaria, como el kirchnerismo. No quiso opinar de la campaña de Ivana Quiroga -hija de Quiroga también y actual funcionaria de Gaido- en favor del Si a la enmienda que impulsa el intendente del MPN.

Monzani está de licencia en el Deliberante y su mandato vence en diciembre, por la renovación por mitades que tiene en Neuquén el Concejo. Ex funcionario de alto rango durante el gobierno del MPN, fue el que firmó la primera ficha de afiliación del partido Nuevo Compromiso Neuquino, que fundó Quiroga. "De un día para el otro se fue del partido NCN, al radicalismo", recordó Marlene. En esa oportunidad, la ficha se la firmó a la entonces titular del comité UCR Neuquén capital, Jenny Fonfach, también acusada hoy por el grupo que lidera Juan Pelaez de estar en connvivencia política con Gaido.

Estuve cuando Pechi, por muchos motivos, le pidió que fuera su candidato y Monzani le dijo que no; y si él le dijo que no, y que no compartía, hoy no puede salir a utilizar su imagen (Pechi) no puede defenderse" Marlene Velásquez,, condenó el uso político de la imagen del intendente Horacio Quiroga, fallecido

Para Marlene, Monzani "elige irse por una ambición personal, siento mucho que hiciera esto y se lo dije; no todo pasa por una elección de concejales, queremos ser opción en 2023", sostuvo en clara campaña en favor de Peleaez y Cambia Neuquén.

Finalmente, en clara campaña política Marlene solicitó que el electorado macrista "No se confunda con los colores que usa Monzani", lo responsabilizó de hacer un "discurso de la confusión", y arengó en favor de la lista de Pelaez y Ayelén Quiroga.

