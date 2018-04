Conocé “Bollywood...”, la original obra que Muscari trajo a Bariloche

El versátil dramaturgo reconoce que este espectáculo “significó su reencuentro con el circuito alternativo, under”. Admitió que “venía centrándose en espectáculos comerciales y, hacía mucho tiempo que no trabajaba con actores no famosos. Me gustó eso de hacer un casting grande con 5000 personas y nuclearme con 50 talentos que estrenaron Bollywood en Buenos Aires y lo convirtieron en el fenómeno que fue”.

La obra reflexiona sobre el universo de la fama y trata de dimensionar el lugar que ocupa la popularidad frente al talento. “La obra, define su creador, toma la industria del cine indio, Bollywood, como disparador de estética. Filtra radiografías de historias de vida. Entonces, aparece una mujer trans, un soldado de la fuerza militar que, de noche, baila, un hombre separado que no tiene con quien dejar a sus hijos, una actriz con discurso feminista. El espectáculo permite filtrar esos vestigios de existencia y que sea absolutamente personal. El de Buenos Aires no se parece en nada al de Mar del Plata, Carlos Paz o Bariloche”.

P- Como director ¿cuál es la riqueza de ir cambiando de elenco?

R- Es una experiencia genial porque todo el tiempo estoy reconfigurando el trabajo. Eso me obliga a no repetirme, a encontrar nuevas zonas y a erotizarme cada vez con el material que es el mismo pero diferente a la vez. Por otro lado, en las diferentes puestas durante el año, el trabajo va evolucionando. Yo ya se qué tipo de actores no enganchan con la propuesta y quiénes sí. Los actores que les cuesta asumir riesgos o tienen procesos muy lentos no enganchan con la propuesta. El espectáculo es para personas que asumen riesgos con una impronta personal fuerte. Es lo suficientemente amplio como para contener a alguien de 18 años o más de 60 arriba del escenario.