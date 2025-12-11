Los cinco alimentos clave que ayudan a reducir grasa y aumentar masa muscular, según especialistas en nutrición
Ciertos alimentos pueden acelerar este proceso al aportar nutrientes clave, generar saciedad y favorecer la construcción muscular.
La combinación de pérdida de grasa y aumento de masa muscular es uno de los objetivos más buscados entre quienes realizan actividad física o buscan mejorar su calidad de vida. Nutricionistas y especialistas en metabolismo destacan que ciertos alimentos pueden acelerar este proceso al aportar nutrientes clave, generar saciedad y favorecer la construcción muscular. Entre ellos, cinco se destacan por su eficacia y respaldo científico.
1. Huevos
Son uno de los alimentos más completos para ganar músculo.
- Ricos en proteína de alta calidad (contienen todos los aminoácidos esenciales).
- La yema aporta colina, que ayuda al metabolismo de las grasas.
- Generan mucha saciedad, lo que reduce la ingesta calórica.
Cómo consumirlos: revueltos, hervidos o en tortillas con verduras.
2. Yogur griego natural
Es una opción ideal porque combina proteínas con probióticos, que mejoran la digestión y reducen la inflamación.
- Tiene el doble de proteínas que un yogur común.
- Ayuda a preservar masa muscular mientras se pierde grasa.
- Bajo en azúcares (si es sin endulzar).
Cómo consumirlo: con frutas rojas, frutos secos o como snack proteico.
3. Salmón y pescados azules
Aportan omega-3, un tipo de grasa que ayuda a:
- Reducir la inflamación.
- Mejorar la sensibilidad a la insulina.
- Favorecer la quema de grasa abdominal.
Además, tienen proteína magra de excelente calidad para la construcción muscular.
Alternativas: sardinas, caballa, trucha.
4. Avena
Un carbohidrato complejo ideal para perder grasa sin perder músculo.
- Aumenta la saciedad.
- Controla los picos de glucosa, evitando almacenamiento de grasa.
- Aporta beta-glucanos, fibra que favorece el metabolismo.
Cómo consumirla: en desayunos, batidos o pancakes saludables.
5. Pollo o pavo (pechuga)
Carnes magras con alto contenido de proteínas y muy poca grasa.
- Ayudan a reparar fibras musculares después del ejercicio.
- Son bajas en calorías y muy saciantes.
- Se digieren fácilmente, lo que favorece el metabolismo.
Cómo consumirlos: grillados, al horno o salteados con verduras.
Los demás alimentos que ayudan a perder grasa y ganar masa muscular
- Legumbres (lentejas, garbanzos): proteína vegetal + fibra.
- Palta: grasas saludables que mejoran la quema de grasa.
- Frutos secos: perfectos para mantener masa muscular en déficit calórico.
