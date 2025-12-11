SUSCRIBITE
Estar bien

Los cinco alimentos clave que ayudan a reducir grasa y aumentar masa muscular, según especialistas en nutrición

Ciertos alimentos pueden acelerar este proceso al aportar nutrientes clave, generar saciedad y favorecer la construcción muscular.

Redacción

Por Redacción

Los mejores alimentos para bajar la grasa y aumentar masa muscular.

Los mejores alimentos para bajar la grasa y aumentar masa muscular.

La combinación de pérdida de grasa y aumento de masa muscular es uno de los objetivos más buscados entre quienes realizan actividad física o buscan mejorar su calidad de vida. Nutricionistas y especialistas en metabolismo destacan que ciertos alimentos pueden acelerar este proceso al aportar nutrientes clave, generar saciedad y favorecer la construcción muscular. Entre ellos, cinco se destacan por su eficacia y respaldo científico.

1. Huevos

Son uno de los alimentos más completos para ganar músculo.

  • Ricos en proteína de alta calidad (contienen todos los aminoácidos esenciales).
  • La yema aporta colina, que ayuda al metabolismo de las grasas.
  • Generan mucha saciedad, lo que reduce la ingesta calórica.

Cómo consumirlos: revueltos, hervidos o en tortillas con verduras.

2. Yogur griego natural

Es una opción ideal porque combina proteínas con probióticos, que mejoran la digestión y reducen la inflamación.

  • Tiene el doble de proteínas que un yogur común.
  • Ayuda a preservar masa muscular mientras se pierde grasa.
  • Bajo en azúcares (si es sin endulzar).

Cómo consumirlo: con frutas rojas, frutos secos o como snack proteico.

3. Salmón y pescados azules

Aportan omega-3, un tipo de grasa que ayuda a:

  • Reducir la inflamación.
  • Mejorar la sensibilidad a la insulina.
  • Favorecer la quema de grasa abdominal.

Además, tienen proteína magra de excelente calidad para la construcción muscular.

Alternativas: sardinas, caballa, trucha.

4. Avena

Un carbohidrato complejo ideal para perder grasa sin perder músculo.

  • Aumenta la saciedad.
  • Controla los picos de glucosa, evitando almacenamiento de grasa.
  • Aporta beta-glucanos, fibra que favorece el metabolismo.

Cómo consumirla: en desayunos, batidos o pancakes saludables.

5. Pollo o pavo (pechuga)

Carnes magras con alto contenido de proteínas y muy poca grasa.

  • Ayudan a reparar fibras musculares después del ejercicio.
  • Son bajas en calorías y muy saciantes.
  • Se digieren fácilmente, lo que favorece el metabolismo.

Cómo consumirlos: grillados, al horno o salteados con verduras.

Los demás alimentos que ayudan a perder grasa y ganar masa muscular

  • Legumbres (lentejas, garbanzos): proteína vegetal + fibra.
  • Palta: grasas saludables que mejoran la quema de grasa.
  • Frutos secos: perfectos para mantener masa muscular en déficit calórico.

Temas

Alimentación saludable

Alimentos

ganar musculo

perder peso

La combinación de pérdida de grasa y aumento de masa muscular es uno de los objetivos más buscados entre quienes realizan actividad física o buscan mejorar su calidad de vida. Nutricionistas y especialistas en metabolismo destacan que ciertos alimentos pueden acelerar este proceso al aportar nutrientes clave, generar saciedad y favorecer la construcción muscular. Entre ellos, cinco se destacan por su eficacia y respaldo científico.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios