El cipoleño Simoni volvió a gritar campeón en la reserva de Boca: derrotó a Vélez

En el estadio Florencio Sola se disputó el Trofeo de Campeones, que enfrentó a Vélez, campeón del Torneo Apertura Proyección, y a Boca, ganador del Clausura.

El Xeneize volvió a celebrar en la cancha de Banfield: apenas una semana atrás se había consagrado en el mismo escenario ante Gimnasia de La Plata, en una final que se definió por penales. Esta vez, el título llegó en los 90 minutos. Iker Zufiaurre abrió el marcador de cabeza tras un córner ejecutado por Tomás Aranda, en los segundos finales del primer tiempo.

Sobre el cierre del complemento, Aranda volvió a ser determinante: asistió a Lautaro Bianco, quien había ingresado por Valentino Simoni, y selló el 2-0 definitivo.

Con este nuevo título, Valentino Simoni se convirtió en el jugador más ganador de la historia moderna de la categoría, con seis consagraciones. Además, el cipoleño es el segundo futbolista con más presencias de Boca en Proyección en el siglo XXI: suma 97 partidos y 24 goles, registros que lo ubican como el cuarto máximo anotador del club en este período.

El «Melli» ya pide pista en Primera División y todo indica que arrancará la pretemporada con el plantel profesional, continúe o no Claudio Úbeda al frente del equipo.