Sociedad

La alerta por viento en Neuquén y Río Negro se extendió hasta el sábado: zonas afectadas y peores horarios

El Servicio Meteorlógico Nacional indicó que las ráfagas podrán superar los 100 km/h.

Redacción

Foto: archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro tanto para este viernes 12 como para el sábado 13. Advirtieron que las ráfagas podrán superar los 100 km/h. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 100 km/h«, precisó el SMN.

Alerta por viento este viernes en Neuquén y Río Negro: los detalles

En la provincia de Río Negro, las zonas bajo alerta amarilla durante horas de la mañana y la tarde este viernes 12 son:

  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • Oeste de El Cuy.
  • 25 de Mayo.

Después, las localidades bajo alerta por viento durante horas de la tarde y la noche son:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó.
Mapa de alertas del SMN para este viernes 12.

En Neuquén, las localidades bajo alerta durante la mañana, tarde y noche de este viernes son:

  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Zona baja de Aluminé.
  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.

Asimismo, se espera viento durante horas de la mañana y de la noche en:

  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Este de Ñorquín.
  • Oeste de Añelo.
  • Oeste de Pehuenches.
  • Sur de Chos Malal.
  • Sur de Minas.

Después, se esperan fuertes ráfagas de viento en horas de la tarde hasta la noche en:

  • Los Lagos.
  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Sur de Aluminé.

Finalmente, están bajo alerta amarilla solo durante la noche:

  • Cordillera de Aluminé.
  • Cordillera de Chos Malal.
  • Cordillera de Loncopué.
  • Cordillera de Minas.
  • Cordillera de Picunches.
  • Cordillera de Ñorquín.

Alerta por viento este sábado en Neuquén y Río Negro

Las zonas que continúan bajo alerta por viento el sábado 13 en Río Negro durante horas de la mañana y la tarde son:

  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • Oeste de El Cuy.
  • 25 de Mayo.
Mapa de alertas del SMN para este sábado 13.

Del lado neuquino, las zonas bajo alerta durante la madrugada, mañana y tarde son:

  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Zona baja de Aluminé.
  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.


Por último, las zonas bajo alerta durante horas de la mañana y la noche en Neuquén son:

  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Este de Ñorquín.
  • Oeste de Añelo.
  • Oeste de Pehuenches.
  • Sur de Chos Malal.
  • Sur de Minas.


Temas

Alerta Meteorológica

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Viento

