La alerta por viento en Neuquén y Río Negro se extendió hasta el sábado: zonas afectadas y peores horarios
El Servicio Meteorlógico Nacional indicó que las ráfagas podrán superar los 100 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro tanto para este viernes 12 como para el sábado 13. Advirtieron que las ráfagas podrán superar los 100 km/h. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.
«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 100 km/h«, precisó el SMN.
Alerta por viento este viernes en Neuquén y Río Negro: los detalles
En la provincia de Río Negro, las zonas bajo alerta amarilla durante horas de la mañana y la tarde este viernes 12 son:
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
Después, las localidades bajo alerta por viento durante horas de la tarde y la noche son:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
En Neuquén, las localidades bajo alerta durante la mañana, tarde y noche de este viernes son:
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
Asimismo, se espera viento durante horas de la mañana y de la noche en:
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
Después, se esperan fuertes ráfagas de viento en horas de la tarde hasta la noche en:
- Los Lagos.
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur de Aluminé.
Finalmente, están bajo alerta amarilla solo durante la noche:
- Cordillera de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
Alerta por viento este sábado en Neuquén y Río Negro
Las zonas que continúan bajo alerta por viento el sábado 13 en Río Negro durante horas de la mañana y la tarde son:
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
Del lado neuquino, las zonas bajo alerta durante la madrugada, mañana y tarde son:
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
Por último, las zonas bajo alerta durante horas de la mañana y la noche en Neuquén son:
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
Comentarios