La alerta por viento en Neuquén y Río Negro se extendió hasta el sábado: zonas afectadas y peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro tanto para este viernes 12 como para el sábado 13. Advirtieron que las ráfagas podrán superar los 100 km/h. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 100 km/h«, precisó el SMN.

Alerta por viento este viernes en Neuquén y Río Negro: los detalles

En la provincia de Río Negro, las zonas bajo alerta amarilla durante horas de la mañana y la tarde este viernes 12 son:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.

Después, las localidades bajo alerta por viento durante horas de la tarde y la noche son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

Mapa de alertas del SMN para este viernes 12.

En Neuquén, las localidades bajo alerta durante la mañana, tarde y noche de este viernes son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Asimismo, se espera viento durante horas de la mañana y de la noche en:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Después, se esperan fuertes ráfagas de viento en horas de la tarde hasta la noche en:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Finalmente, están bajo alerta amarilla solo durante la noche:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.





Alerta por viento este sábado en Neuquén y Río Negro

Las zonas que continúan bajo alerta por viento el sábado 13 en Río Negro durante horas de la mañana y la tarde son:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Mapa de alertas del SMN para este sábado 13.

Del lado neuquino, las zonas bajo alerta durante la madrugada, mañana y tarde son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Por último, las zonas bajo alerta durante horas de la mañana y la noche en Neuquén son: