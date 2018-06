“Entre dos ríos”, una novela con acento neuquino

R- No, es una novela ficcional que tiene algunas estructuras autobiográficas, pero es ficcionada. La novela está parada desde la literatura del yo, en una primera persona, está enmarcada en un proyecto editorial de escritura autobiográficas de mujeres. Entonces tiene algo autobiográfico, pero está muy ficcionada. Los personajes no son reales, pero si mucho de la línea es mi historia: yo soy de Neuquén, vivo en Buenos Aires, mis abuelos son de Concepción del Uruguay, y las cartas que están dentro de la novela si pertenecen a mi familia, aunque no son de mis abuelos. Entonces como que tomé algunas herramientas del espacio para contar otra historia.

P- ¿Cómo se transformó en la novela que es hoy?

R- Yo la empecé a escribir como un proyecto de la maestría, la verdad es que me desanimaron mucho ahí, no tuve la mejor experiencia en relación al texto, pero después seguí trabajando por mi parte, lo seguí escribiendo con mucha paciencia, durante dos años. El último tiempo fui a taller para mostrárselo a otra persona porque no lo había hecho hasta ese momento. Y lo trabajé con una escritora que a mi me gusta mucho que se llama Virginia Cosin, a la cual yo no conocía en ese momento. Me ayudó mucho, sobre todo en la confianza del texto. Yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo, lo reescribí muchas veces porque es muy diferente escribir periodismo a escribir ficción. En ficción la información la tenés que ocultar prácticamente. Yo tenía una idea de lo que quería hacer, yo quería que el texto fuera muy espacial y muy descriptivo, pero estaba confundida en relación a si estaba haciendo bien las cosas, si estaba incluyendo al lector en la historia.

P- ¿Cómo llegó a publicarse?

R- Marina Yuszczuk que es la editora de Rosa Iceberg que es esta editorial que escribe únicamente a mujeres me escribió porque sabía que yo estaba escribiendo hace tiempo, me pidió para leerla, le dije que no era el momento y un año después le envié mi texto y a partir de ahí comencé un proceso de edición con ella que fue súper rico para mi porque ella es una gran editora de literatura, es una gran poeta, yo la admiro muchísimo. Ahí eran otras preguntas, eran preguntas muy específicas sobre el personaje, sobre la psiquis del personaje, cosas que en muchos casos yo había pensado pero por arriba. Es otro tipo de trabajo el que ella me obligó a hacer.

P- ¿Cómo fue tu acercamiento a la literatura?

R- Era algo que yo deseaba mucho. Yo de chica quería estudiar letras y estudié periodismo porque pensé que era el trabajo de alguien que estudiaba letras, ¡qué error!, y cuando entré a trabajar en el diario, dejé de leer, dejé de escribir poesía y ficción, casi por completo por muchos años, y hace cinco cuando volví a vivir en Buenos Aires me anoté en dos maestría, una es la de Periodismo Cultural en la Universidad de la Plata, y en la maestría en Escritura Creativa, fue medio como una aventura, y dije: “en la que quede, porque las dos eran por selección , entro y se define ahí si hago periodismo o escritura”. Entré en las dos, pero empezaba antes de la escritura creativa entonces la moneda cayó por el lado de la literatura y ahí en esa maestría entré en un mundo desconocido para mi, muy fascinante, y volví a reconectarme con la lectora que yo era, ingresé a un mundo que lo había descartado por completo. Empecé a leer un montón de literatura que no sabía que existía, sobre todo empecé a leer frenéticamente a mujeres vivas y argentina, y a toda la producción independiente que hay en Argentina y que yo en Neuquén desconocía porque las librería, por lo menos hace un par de años atrás, solamente llevaban Best Seller y en general de escritores hombres, y escritores hombre extranjeros, y eso no tiene nada que ver con mi experiencia de vida y mi forma de ver el mundo, entonces yo realmente no sabía que había mujeres contando cosas que me interpelaban de esta manera, y me cambió la vida por completo.