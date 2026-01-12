Horóscopo de hoy lunes 12 de enero: sagitario, acuario, piscis, libra y todos signos del zodíaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No permitas que tu familia siga opinando sobre tu futuro. Eres una persona adulta y responsable, es hora de que actúes como tal. Amor: Sus diferentes modos de pensar no son un obstáculo para su relación de pareja. Han logrado el complemento perfecto. Riqueza: Para los negocios no tienes escrúpulos. Pero te toparás con alguien más inescrupuloso que tú y te complicará las cosas. Bienestar: No remes contra la corriente, gastarás tiempo y fuerzas. Sabes que lo que pretendes es imposible, así que toma otro camino.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Siempre has estado cuando tus amigos te necesitaron. Pero hoy necesitarás de ellos y no estarán. Replantéate algunas amistades. Amor: No permitas que tu pareja sea la que se ocupe de todo. Tú también tienes voz y voto, así que haz escuchar tus puntos de vista. Riqueza: Sabes que puedes cumplir tus objetivos desviándote de tu camino, pero siempre eliges la senda del trabajo y la honestidad. Bienestar: Aplica tu creatividad e intelecto a los temas profesionales. No te cierres en ideas preconcebidas si quieres triunfar. Abre tu mente.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Finalmente tendrás suficiente de presiones y comenzarás a mostrarte más renuente y falto de paciencia con los que te rodean. Amor: En una pareja en la que el amor esta relegado al final de las prioridades hay algo rotundamente mal. Replantea tus prioridades. Riqueza: Con el fin de semana encima. Habrá ciertas actividades que no te podrás dar el lujo de posponer. Continua adelante. Bienestar: Existen heridas que nunca sanan completamente y deberás aprender a convivir con su constante dolor. Acepta esta situación y sigue adelante.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Asegúrate de concluir todo tipo de trámites burocráticos planeados para hoy. Es de vital importancia que no los dilates. Amor: No alcanzarás tus objetivos encerrado en tu mundo interior. Lograrás juntar el valor para tomar los riesgos de la conquista. Riqueza: No incurras en viejos y reiterados errores. Aprende tu lección en lo que a la forma de manejar a tu personal se refiere. Bienestar: No puedes esperar que tus acciones despreocupadas no generen reacción alguna en tu pareja. Deberás aprender a controlarte mejor.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tienes el olfato necesario para percatarte de que un cambio radical está por producirse. Prepárate para lo que viene. Amor: Que nadie se atreva a entrometerse en tus problemas de pareja. Los conflictos, resuélvelos puertas adentro y hablando. Riqueza: Sientes que tu trabajo no te satisface. Es hora de buscar nuevos horizontes por el lado de la informática o el marketing. Bienestar: Quieres todo y lo quieres ya. No seas tan caprichoso y actúa como una persona de tu edad. Es momento de hacerse cargo de la propia vida.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No temas en defender tus ideales, aunque nadie concuerde contigo. Tú estás convencido de lo que haces, así dale para adelante. Amor: Eres simpático y divertido, pero tu ego hace que no encuentres a la persona que soporte estar a tu lado. Riqueza: Problemas que no esperabas comienzan a entorpecer tus negocios. Calma, sé razonable y actúa de manera rápida pero segura. Bienestar: Cuando algo se hace difícil de sostener, mejor buscar una salida elegante. Aunque siempre es bueno tratar de afrontar el problema.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Quienes osen juzgarte, descubrirán la fiera que se esconde en ti. No seas tan agresivo, lo hacen con las mejores intenciones. Amor: No esperes que tu pareja haga más de lo que puede. Ella te ama a su manera, de una forma que es distinta a la tuya. Acéptalo. Riqueza: Deja las decisiones sobre negocios para otro momento. Este es un período signado por los fracasos, no te conviene invertir. Bienestar: La familia estuvo siempre presente, en las buenas y en las malas, así que no te hagas el desentendido cuando te pidan ayuda.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No desesperes ante los problemas domésticos que surjan. Aparecerá una visita inesperada que consigo traerá la solución. Amor: Eres una persona sensual y adorable, siempre caes bien a la gente. Prepárate, porque en una reunión serás el centro de atención. Riqueza: Trata de que tus proyectos lleguen a buen puerto. No dejes que los demás se entrometan, porque lo arruinarán todo. Bienestar: No dejes que los demás te juzguen, defiende tus acciones y deseos. Tú estás convencido de lo que quieres y sabes cómo lograrlo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Si siempre estás de buen humor, será difícil que los cambios en tu vida logren cambiarte el ánimo. No caigas en el pesimismo. Amor: Incorpora el romanticismo a tu relación. Sorprende a tu pareja con una cena a la luz de las velas o un paseo bajo las estrellas. Riqueza: Sabes que puedes cumplir tus objetivos desviándote de tu camino, pero siempre eliges la senda del trabajo y la legalidad. Bienestar: Cada uno vive a su manera y tú no eres quién para andar criticando a los demás. Dedícate a vivir tu vida y no juzgues a los otros.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tu estado apacible se transformará cuando un familiar hable mal de ti. Trata de controlarte o terminarán a las trompadas. Amor: Un familiar pasará por un difícil momento y tu pareja lo ayudará a superarlo. Tu familia estará feliz de su acción. Riqueza: Crees conocer todos los secretos para ser una persona exitosa, pero lo cierto es que te falta conocer uno, la sinceridad. Bienestar: No te abandones al destino. Si no haces nada por tu vida, nadie vendrá a hacerlo. Piensa en lo que quieres y actúa.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Descubrirás que puedes llegar a aprender mucho de tu entorno si prestas atención correctamente. Mantén la mente abierta. Amor: Deberás entender que los recientes arranques de tu pareja son debido a una gran necesidad que tiene de atención. Medítalo. Riqueza: Estarás en la mira de tus superiores en el día de hoy, por lo cual deberás intentar no cometer errores en absoluto. Bienestar: Que tu forma de ser impulsiva y desmedida no termine por complicar la relación amorosa que estas experimentando. Intenta controlarte.