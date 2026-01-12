El ADN de la Antártida: Conicet fue parte de una expedición de 70 días a bordo de un rompehielos

Los especialistas en biogenética Sebastián Poljak y Lu Chiberry estudian las relaciones biológicas entre la Antártida y las regiones subantárticas. Foto: gentileza.

Sebastián Poljak y Lu Chiberry son especialistas en genética y pisaron el continente blanco para seguir descubriendo qué hay en las profundidades del planeta.

Los científicos integran del Laboratorio de Ecología Molecular del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) del Conicet y se embarcaron en una aventura a bordo de un rompehielos con más de 50 investigadores de 24 instituciones académicas de diferentes países.

Se trata de la Expedición Internacional de Circunnavegación Costera Antártica (ICCE) que duró 70 días. El objetivo de la investigación es conocer en detalle la estructura de las comunidades de metazoos (animales) de la Antártida.

Foto: Lu Chiberry.

De esta manera, buscan comprender las relaciones biológicas entre la Antártida y regiones subantárticas, como el Área Marina Protegida Yaganes en el Atlántico Sur y el canal Beagle, al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego.

La tarea de investigar la diversidad de especies y la manera en que se relacionan, contribuye a entender cómo funcionan los ecosistemas y su estado de conservación.

Los investigadores se abocaron a los animales de la Antártida, los que permiten profundizar sobre aspectos biogeográficos, la riqueza de las especies y la conexión de su biota (flora y fauna) con regiones subantárticas.

Para lograrlo, se valieron de una herramienta clave durante la expedición: el análisis del ADN ambiental (ADNa), un método no invasivo que permite detectar la presencia de especies a partir de material genético que dejan en el ambiente. Por ejemplo, células de descamación, gametas, esporas, restos de tejidos, entre otras.

Foto: Lu Chiberry.

El metabarcoding del ADN ambiental consiste en la secuenciación masiva del ADN contenido en una muestra ambiental y se basa en la amplificación de pequeños fragmentos de ADN presentes en muestras de suelo, sedimentos, agua e incluso aire.

Esta técnica es ampliamente utilizada en la actualidad, ya que su principal fortaleza radica en que puede complementar los inventarios obtenidos con métodos tradicionales y, en muchos casos, revelar especies que suelen pasar desapercibidas, como las crípticas, raras o de baja abundancia.

“La vida en el mar guarda infinitos secretos, y conocer algo de ella en lugares remotos con condiciones extremas como la Antártida debe abrirnos hacia una conciencia del valor intrínseco que tiene la biodiversidad para el equilibrio del planeta y de nuestras propias vidas”, asegura Poljak.

Este enfoque permite evaluar la composición de las comunidades de un ecosistema, la distribución de las especies y los procesos ecológicos.

Expedición a la Antártida: cómo extrajeron el ADN ambiental

A lo largo del recorrido, Poljak y Chiberry llevaron adelante un muestreo en 32 puntos de la trayectoria prevista y colectaron 180 muestras de agua tomadas con una roseta (un equipo oceanográfico con recipientes que se cierran a profundidades) y 32 muestras de sedimentos del fondo marino a distintas profundidades con un corer (un equipo de 6 metros de largo y 500 kilos de peso).

Foto: Gonzalo Bertolotto Q (Meteocliclk)

Luego, aún en la embarcación, cada muestra de agua fue filtrada mediante bomba de vacío para retener el material genético particulado que luego se conservó congelado a -20°C. Al finalizar la expedición, a partir de esos filtros se extrajo el ADN en el laboratorio de Ecología Molecular del Cadic.

Más tarde, Chiberry junto a Melina Pellegrino, becaria doctoral en Cadic, viajaron a España y llevaron a cabo las etapas posteriores de análisis junto a Owen Wangeensten, integrante del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona.

Una vez ahí, generaron bibliotecas genómicas, es decir, colecciones de fragmentos de ADN de todos los organismos representados en cada muestra.

Estas bibliotecas fueron secuenciadas por medio de la plataforma de secuenciación de última generación denominada «NovaSeq», que permitió obtener aproximadamente 300.000 lecturas de secuencias por cada muestra, sobre las cuales, ahora se están llevando a cabo los análisis bioinformáticos.

La expedición a la Antártida, una aventura embarcados

La Expedición Internacional de Circunnavegación Costera Antártica fue organizada por la Universidad Federal de Río Grande do Sul (Ufrgs) de Brasil, bajo la coordinación del investigador Jefferson Cardia Simoes. El financiamiento para llevarla a cabo provino de la Fundación Albedo para la Criosfera, de Francia.

Foto: Sebastián Poljak.

El equipo nacional del Cadic realizó sus tareas a través de un subsidio específico de esta fundación otorgado a Gustavo Ferreyra, investigador del Conicet en el centro.

La circunnavegación fue realizada a bordo de un rompehielos oceanográfico con salida y regreso desde la ciudad portuaria de Río Grande (Brasil).

En el viaje, se desarrollaron estudios glaciológicos (sobre las masas de hielo continental), oceanográficos, meteorológicos, biológicos y paleoclimáticos.

Foto: Gentileza Lu Chiberry.

Además, el buque brindó apoyo logístico a una serie de estudios aéreos de geofísica de la plataforma continental de hielo coordinados por el proyecto SWIDA-RINGS (Universidad de Dinamarca), en el marco del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR, por sus siglas en inglés), para lo cual también recibió sostén desde la base argentina Belgrano II.

El Laboratorio y su tarea cotidiana

El Laboratorio de Ecología Molecular del Cadic se dedica a investigar aspectos de biología evolutiva, sistemática molecular y genética de la conservación en especies nativas y exóticas de la fauna silvestre del ecosistema antártico, subantártico y de otras regiones de Argentina.