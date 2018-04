Entrevista con Luciana Segovia, la poderosa voz de Cirse

P- Recursos, no? Algo que no es fácil conseguir.

R- Sí, Oscar tiene un estudio increíble y nos lo dio para que lo usemos y disfrutemos, porque si no nos gustaba lo que estábamos haciendo podíamos volver a graba de nuevo, no es que nos contaba las horas.

R- Estábamos descreídos. No sabíamos si estábamos haciendo las cosas bien o no porque uno empieza a descreer. Y cuando viene alguien y te dice que está buenísimo lo que estás haciendo nos hace creer de nuevo en la música que estás haciendo.

P- Me parece que en “Karma” hay un sonido más radicalizado, está más rockeado, sobre todo tu voz, que siempre relacioné con tonos cercanos al metal sinfónico.

R- Bien perfecto sonaba, viste? Ahora no, Oscar me dijo “cantás bien, a mi no me tenés que demostrar nada, andá y disfrutalo”. Y así fue. También tuvo que ver el trabajo del coach vocal.

P- ¿Te gusta cómo quedó tu voz en el disco?

R- Me encanta! Tiene notas más bajas, hay más tiempo para respirar, y como más espacios musicales y eso hace que la música sea más placentera para mi.

P- ¿Qué buscaron con la presencia de Corbata y Emanero? Son dos voces masculinas en una banda donde siempre cantaste vos.

R- Tal cual, bueno, Carajo siempre fue un ejemplo de banda a seguir. Con Corbata fue un sueño hecho realidad. Oscar los conocía, hablamos con él porque la canción fue compuesta para que la cantara Corbata y si conseguíamos que la cantara era un golazo. Si no, la cantaba yo. Oscar se comunicó con él, vino encantado, grabó y dejó una fuerza increíble en el tema que da nombre al disco. Lo mismo pasó con Emanero, habíamos compuesto la canción para que la cante él, creíamos que darle una mixtura de rock y hip hop al disco iba a quedar buenísimo y así fue. Lo habíamos llamado para el disco anterior, pero no pudimos coincidir fechas.