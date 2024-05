Liga Federal de básquet: Pacífico es el 1, los roquenses disputan el podio y hay lío en la zona baja

La fecha de clásicos dejó prácticamente acomodada la zona alta y armó lío en la baja. Pacífico se lo dio vuelta a Independiente (79-70) y aseguró el 1 en la fase regular, Del Progreso le devolvió gentilezas a Deportivo Roca (76-68), Pérfora fue otra vez el dueño de Plaza Huincul y le ganó 61-58 a Petrolero, mientras que Biguá metió un triunfo clave ante Centro Español (66-60) para dejar la zona de clasificación al rojo vivo, con triple empate.

Godoy y Santillán, dos que tuvieron una buena noche en el Viejo Ramírez. (Matías Subat)

Así, con varios interrogantes, la división Sur de la Liga Federal de básquet disputará hoy el último capítulo de la fase regular. Otra vez habrá clásicos y ahora sí quedarán los cruces de play in definidos.

El Decano (13-2) aseguró el lugar de privilegio y Centro Español (10-5) tiene el 2 a pesar de la caída. Ya se sabe que los dos cruces de play in serán en Roca, aunque habrá que ver quien se sube al podio porque los dos quedaron con idéntico registro de 8-7. El lío aparece entre los puestos 5 y 7, porque Pérfora, Independiente y Biguá está con marca de 6-9. Uno de ellos quedará afuera de la competencia junto a Petrolero (3-12).

Última fecha y lo que viene

El último capítulo será mañana, con este programa: a las 20:30, Del Progreso vs. Deportivo Roca e Independiente vs. Pacífico; y a las 21, Petrolero vs. Pérfora y Centro Español vs. Biguá.

Finalizada la etapa regular, el Decano y el Torito descansarán y se cruzarán 3 vs. 6 y 4 vs. 5. Esos dos juegos serán en Roca y hoy se definirán los rivales para el Depo y Progreso. Terminar en el podio es importante porque el que se ubique en el tercer puesto también será local en la segunda fase de play in, que determinará a los acompañantes de Pacífico y Español a los cruces de play offs nacionales.

Resultados y goleadores

Pacífico 79 Independiente 70 (18-30, 31-43 y 60-56)

Pacífico: Lucas Villanueva 21 puntos, Sebastián Godoy 16 + 12 rebotes, Alex Soria 12, Marco Roumec 11

Independiente: Josué Santillan 21, Emiliano Juárez 17, Emmanuel Paredes 12 + 8 rebotes

Romera manejó los hilos del Decano y también se metió en zona de ginantes. (Matías Subat)

Deportivo Roca 68 Del Progreso 76 (16-20, 31-37 y 49-61)

Deportivo Roca: Lautaro Casemayor 16, Agustín Montero 14, Adolfo García Barros 12

Del Progreso: Facundo Varela 18, Gustavo Maranguello 17 + 12 rebotes, Ignacio Eder 15, Luis Alderete 13

Del Progreso devolvió gentilezas en el Gimena Padín. (Club Deportivo Roca)

Pérfora 61 Petrolero 58 (20-14, 34-25 y 52-46)

Pérfora: Leonardo Catelotti 17 puntos + 16 rebotes, Nacho Claris 9, Valentín Navarrete 9

Petrolero. Gabriel Spinaci 18, Flanco Villalba 15, Santiago Pascual 12

Biguá 66 Centro Español 60 (15-14, 30-32 y 52-49)

Biguá: Ezequiel Dentis 32 + 13 rebotes, Marcko Pamich 11

Centro Español: Agustín Cortes 19, David Oviedo 12, Maxi Dal Dosso 12 + 9 rebotes