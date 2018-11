Las Ligas Menores está para cosas mayores

Las Ligas Menores mira al sur. La banda de chicas + chico de Caballito llega por primera vez al Alto Valle para dos conciertos, mañana en Roca y el domingo en Neuquén (a las 20 en Morrigan), previo paso por Bahía Blanca hoy por la noche.

Conformada por Anabella Cartolano (voz y guitarra), Pablo Kemper (voz y guitarra), María “Luli” Zamtlejfer (voz y bajo), Micaela García (batería) y Nina Carrara (teclados y coros), Las Ligas Menores forma parte de la por demás heterogénea y más bien ecléctica escena indie porteña.

Su sonido (pos) punk rorock en modo lo-fi de los comienzos tiene como punto de partida a la banda californiana Pavement, la cual inspiró en ellos algo más que su música y estética sonora: Las Liga Menores remite directamente a “Majors Leagues”, una canción de “Terror Twilight” (1999), el quinto disco de los Pavement.

Las Ligas Menores comenzó a tocar en 2011 y desde entonces lleva editados un EP, “El disco suplente” (2012) y dos LP, “Las Ligas Menores” (2014) y el reciente “Fuego artificial” (2018), ambos bajo el ala del sello platense Laptra.

“Fuego artificial” es un despegue respecto del pasado reciente de la banda. O, en palabras de Luli Zamtlejfer a Página/12: “Hoy no nos representa el lo-fi, sino lo minimalista y la independencia. Sonar mal tiene más que ver con una escasez de recursos. El lo-fi es un reflejo de algo muy crudo e inmediato, pero no es un valor en sí; el valor es que te animes a hacerlo igual. Si la canción es buena, no importa si la grabás en un estudio millonario o uno casero.”

De todos modos, el sonido actual de la banda los sigue remitiendo a sus raíces, esa categoría del rock independiente (norte)americano conformada por los mismísimos Pavement, Yo La Tengo y Guided By Voices. Pero también de la muy poco difundida, pero no por eso menos influyente Dunedin Sound, tal como se llama al indie neocelandés con bandas como The Clean, The Chills y The Verlaines.

El ritmo, las melodías y la sonoridad de Las Ligas Menores en “Fuego artificial” nos lleva hacia un soft punk que lo relaciona directamente a Bestia Bebé. Nada casual, ya que Tom Quintans es el productor del disco de Las Ligas...

Pero todo esto es palabrerío que intenta contar a qué suena Las Ligas Menores. Mejor vayan, vean y escuchen. Les va a gustar.