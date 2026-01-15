Día ventoso en Las Grutas: a qué hora llegan las ráfagas de 70 km/h y cómo estará la temperatura
El balneario de Río Negro tendrá una jornada marcada por el viento persistente. Con una máxima de 26°C, el factor clave para turistas y residentes será la intensidad de las ráfagas, que podrían condicionar la permanencia en la playa durante la tarde.
Este jueves 15 de enero, la costa de Río Negro presenta un escenario típico de la variabilidad patagónica. Tras las jornadas de calor intenso, Las Grutas y sus alrededores transitan un día donde el protagonista absoluto será el viento, obligando a quienes visitan la región a tomar algunos recaudos, especialmente en la zona de la orilla.
Temperatura agradable para la tarde en Las Grutas
La jornada comenzó con una mínima templada de 19°C, lo que permitió un inicio de día confortable en el área del Golfo San Matías.
Hacia la tarde, se espera que el termómetro alcance una máxima de 26°C. Si bien el calor no será sofocante como en días previos, el ambiente se mantendrá agradable para caminatas y actividades recreativas, siempre bajo un cielo que lucirá parcialmente nublado.
El factor viento: ráfagas de casi 70 km/h
El dato central para este jueves es la intensidad de las corrientes de aire. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan condiciones persistentes que afectarán directamente la zona costera:
El viento soplará entre los 32 y 41 kilómetros por hora. Se advierte por ráfagas que podrían oscilar entre los 60 y 69 kilómetros por hora.
Con esta intensidad, la arena en suspensión y el movimiento de objetos livianos (como sombrillas o reposeras) pueden dificultar la estadía prolongada frente al mar.
A diferencia de la inestabilidad eléctrica que afectó a la región recientemente, para hoy las probabilidades de precipitaciones son muy escasas. El cielo alternará entre nubes y momentos de sol, lo que permitirá disfrutar del paisaje costero sin la preocupación de tormentas inminentes.
