Día ventoso en Las Grutas: a qué hora llegan las ráfagas de 70 km/h y cómo estará la temperatura

Este jueves 15 de enero, la costa de Río Negro presenta un escenario típico de la variabilidad patagónica. Tras las jornadas de calor intenso, Las Grutas y sus alrededores transitan un día donde el protagonista absoluto será el viento, obligando a quienes visitan la región a tomar algunos recaudos, especialmente en la zona de la orilla.

Temperatura agradable para la tarde en Las Grutas

La jornada comenzó con una mínima templada de 19°C, lo que permitió un inicio de día confortable en el área del Golfo San Matías.

Hacia la tarde, se espera que el termómetro alcance una máxima de 26°C. Si bien el calor no será sofocante como en días previos, el ambiente se mantendrá agradable para caminatas y actividades recreativas, siempre bajo un cielo que lucirá parcialmente nublado.

El factor viento: ráfagas de casi 70 km/h

El dato central para este jueves es la intensidad de las corrientes de aire. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan condiciones persistentes que afectarán directamente la zona costera:

El viento soplará entre los 32 y 41 kilómetros por hora. Se advierte por ráfagas que podrían oscilar entre los 60 y 69 kilómetros por hora.

Con esta intensidad, la arena en suspensión y el movimiento de objetos livianos (como sombrillas o reposeras) pueden dificultar la estadía prolongada frente al mar.

A diferencia de la inestabilidad eléctrica que afectó a la región recientemente, para hoy las probabilidades de precipitaciones son muy escasas. El cielo alternará entre nubes y momentos de sol, lo que permitirá disfrutar del paisaje costero sin la preocupación de tormentas inminentes.