Wanda Nara quedó sin palabras tras una pregunta picante de Evelyn Botto en MasterChef Celebrity

El repechaje de MasterChef Celebrity no solo trajo nuevas caras, sino también momentos que levantaron la temperatura y la conductora Wanda Nara se quedó sin palabras cuando fue sorprendida por las preguntas hotde la actriz Evelyn Botto.

Evelyn Botto entró al repechaje y protagonizó el momento más picante con Wanda Nara

Botto ingresó al reality en lugar de la ex participante Eugenia Tobal y en una recorrida por las estaciones, Wanda terminó siendo la «interrogada» por Botto que la sorprendió con una pregunta íntima: «¿Vos besaste a una mujer?».

Ante la negativa de la conductora, la participante que es abiertamente bisexual reconoció que ella sí beso “a varias” y el momento escaló cuando Botto fue directa con su pregunta, dejándola sin palabras: “¿Querés un pico Wanda?”.

El insólito pero divertido momento terminó con un «no» de la mediática, quien no perdió el tiempo y cambio rápido de tema hacia la relación de Botto con Fede Bal. En la misma línea, le consultó si su pareja le había dado algún consejo imprescindible, teniendo en cuenta su previa participación en el reality.

“Lo primero que me dijo fue que no pierda tiempo con Wanda”, lanzó tajante.

Sin importarle la respuesta, Wanda insistió: “A mí me encanta que la gente se case. ¿Tengo alguna chance con ustedes? Ya que son tan modernos, vos le podrías pedir casamiento a él”.

“Yo ya hice un montón de cosas. Le di el primer beso, dije el primer ‘te amo’. Esto es mucha información”, se sinceró, para luego sumar una declaración que terminó por despedir a la conductora de su estación: “Si entro a la competencia, le pido yo casamiento”.