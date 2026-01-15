Qué hacer y qué no hacer hoy jueves 15 de enero, según Ludovica Squirru, para evitar bloqueos energéticos

Cada día activa una vibración particular dentro del Horóscopo Chino, y conocerla permite tomar mejores decisiones y evitar fricciones innecesarias. Este jueves 15 de enero, la energía del día invita a la introspección, el orden y el cuidado personal. Según la mirada de Ludovica Squirru, respetar lo que conviene hacer —y lo que es mejor postergar— ayuda a mantener el flujo energético sin bloqueos.

La energía del día: Tierra Yin

La Tierra Yin propone un ritmo pausado, reflexivo y práctico. Es una jornada ideal para ordenar lo interno y lo externo, resolver pendientes y cuidar el cuerpo, sin forzar situaciones ni acelerar procesos.

Signo del día: Búfalo

El Búfalo aporta constancia, responsabilidad y disciplina. Su energía acompaña los compromisos asumidos, el trabajo silencioso y las acciones que se sostienen en el tiempo, no las decisiones impulsivas.

Choque energético: Cabra

La energía del día entra en tensión con la Cabra, por lo que se recomienda evitar discusiones emocionales, reproches o situaciones que demanden exposición afectiva excesiva.

Concordias y afinidades

Los signos que mejor sintonizan con la vibración de este jueves son:

Rata, Búfalo, Tigre, Dragón, Serpiente, Mono, Gallo y Chancho.

Para ellos, el día fluye con mayor estabilidad y claridad en las acciones.

Qué hacer hoy para evitar bloqueos energéticos

Realizar servicio social o ayudar a otros

Limpiar y ordenar la casa , especialmente espacios comunes

, especialmente espacios comunes Ir al médico o atender temas de salud postergados

o atender temas de salud postergados Resolver trámites o tareas que requieren constancia y paciencia

Estas acciones fortalecen la energía de la Tierra Yin y permiten que el día avance sin resistencias.

Qué evitar este jueves 15 de enero

Casarse o formalizar compromisos definitivos

Cavar , iniciar obras o movimientos de tierra

, iniciar obras o movimientos de tierra Tomar decisiones apresuradas o desde la emoción

Postergar estas acciones ayuda a prevenir bloqueos y desgaste energético innecesario.