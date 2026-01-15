Qué hacer y qué no hacer hoy jueves 15 de enero, según Ludovica Squirru, para evitar bloqueos energéticos
Con energía Tierra Yin y bajo la influencia del signo del Búfalo, el día favorece las tareas silenciosas, el servicio y la organización, pero aconseja evitar decisiones definitivas o movimientos bruscos.
Cada día activa una vibración particular dentro del Horóscopo Chino, y conocerla permite tomar mejores decisiones y evitar fricciones innecesarias. Este jueves 15 de enero, la energía del día invita a la introspección, el orden y el cuidado personal. Según la mirada de Ludovica Squirru, respetar lo que conviene hacer —y lo que es mejor postergar— ayuda a mantener el flujo energético sin bloqueos.
La energía del día: Tierra Yin
La Tierra Yin propone un ritmo pausado, reflexivo y práctico. Es una jornada ideal para ordenar lo interno y lo externo, resolver pendientes y cuidar el cuerpo, sin forzar situaciones ni acelerar procesos.
Signo del día: Búfalo
El Búfalo aporta constancia, responsabilidad y disciplina. Su energía acompaña los compromisos asumidos, el trabajo silencioso y las acciones que se sostienen en el tiempo, no las decisiones impulsivas.
Choque energético: Cabra
La energía del día entra en tensión con la Cabra, por lo que se recomienda evitar discusiones emocionales, reproches o situaciones que demanden exposición afectiva excesiva.
Concordias y afinidades
Los signos que mejor sintonizan con la vibración de este jueves son:
Rata, Búfalo, Tigre, Dragón, Serpiente, Mono, Gallo y Chancho.
Para ellos, el día fluye con mayor estabilidad y claridad en las acciones.
Qué hacer hoy para evitar bloqueos energéticos
- Realizar servicio social o ayudar a otros
- Limpiar y ordenar la casa, especialmente espacios comunes
- Ir al médico o atender temas de salud postergados
- Resolver trámites o tareas que requieren constancia y paciencia
Estas acciones fortalecen la energía de la Tierra Yin y permiten que el día avance sin resistencias.
Qué evitar este jueves 15 de enero
- Casarse o formalizar compromisos definitivos
- Cavar, iniciar obras o movimientos de tierra
- Tomar decisiones apresuradas o desde la emoción
Postergar estas acciones ayuda a prevenir bloqueos y desgaste energético innecesario.
